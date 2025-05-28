网友挖旧料猛指控，高旻示陷风暴！Netflix新剧《蜜兼职》照拍不误！

女演员高旻示近日卷入校园霸凌疑云，外界聚焦此事是否将影响她包括Netflix新剧《蜜兼职》（暂译，《꿀알바》）在内的后续演艺活动。

据韩媒「OSEN」27日报导，高旻示目前依旧按照原定计划，参与《蜜兼职》的拍摄。 Netflix方面也回应：「高旻示演员将照常进行作品拍摄，没有因学暴疑云更动行程。」

26日下午，韩网论坛上出现自称高旻示国中同学的人，发表题为「演员高○○校园霸凌受害者们」的文章，指控她在学校时期曾对多名同学施以肢体暴力、勒金钱索、辱骂，甚至包括嘲笑残障学生、主导排挤与偷窃等具体行为。 这些爆料者表示：「我们不求道歉或赔偿，只希望为了防止更多受害，要求该演员永久中止活动。」网友们根据爆料中提到的改名前姓名、旧照以及学生时代的饮酒争议等线索，将对象指向高旻示，引发热议。



对此，高旻示所属经纪公司Mystic Story於同日发表立场，强调：「已掌握相关爆料内容，经由本人确认后，证实与事实不符。」并表示这些指控毫无根据，公司将透过官方立场保护艺人的名誉。尽管公司强烈否认，爆料者提出的细节性主张仍在网路上持续引发关注，风波也逐渐波及高旻示正在参与或即将投入的多部影视作品。

目前，高旻示正在参演Genie TV原创剧《你的味道》，同时投入Netflix新剧《蜜兼职》的拍摄，未来还有《Grand Galaxy》、电影《世界的主人》等多个计划在排程中。 特别是《你的味道》仅剩下4集就将完结，该剧目前在包括韩国在内的Netflix全球17个国家和地区夺冠，进入53个国家和地区的TOP 10榜单，掀起全球热潮，也让观众好奇演员群的完结访谈是否会受影响。 目前传出包括高旻示在内的主要演员，仍在为采访安排苦恼中。



虽然《蜜兼职》制作组曾表示「目前仍在拍摄中」，但尚未就主演争议是否会影响后续拍摄行程发表明确立场。 随著多部后续作品的排程，高旻示的演艺之路是否会因此受到冲击，备受瞩目。



对於本场校暴疑云风波，韩国网友纷纷表示「上次未成年饮酒照也是这样，是不是背后有什么强大的靠山啊？」、「看起来现在流行干脆不反驳，用拖延、模糊处理的战略了」、「是因为没有证据所以才这样吗」、「到底是没证据，还是靠山够硬」、「不回应、不承认的话，的确也没什么证明的方法了嘛」、「没证据，所以就先硬撑著？」等。

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