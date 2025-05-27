高旻示遭匿名指控學生時代不當言行：甚至不放過殘障同學！ 經紀公司緊急回應：假的！未成年飲酒照再浮現

女演員高旻示（31歲）捲入校園霸凌加害疑雲，對此她所屬經紀公司 Mystic Story 已於26日火速回應，強調爆料內容為「明確的虛假事實」，並預告將採取民事與刑事的法律行動。

事件起因於26日下午，韓國某線上社區出現一篇題為「演員高OO校暴受害者們」的爆料文章。 文中指出高某在中學時期對多名學生施以言語暴力、勒索金錢，甚至嘲笑殘障同學，並聲稱「並不期待道歉或賠償，但要求其停止演藝活動」。 由於文章內含改名前姓名及出生年份等線索，網路上很快傳出所指涉的對象就是高旻示。

隨著爭議發酵，Mystic Story當晚即發表聲明反駁：「該爆料為明確的虛假事實，內容與事實不符。」公司表示，惡意散佈虛假消息已嚴重毀損所屬演員名譽，目前已聘請法律代理人，將進行民事與刑事訴訟。 同時呼籲大眾：「未經證實的指控擴散，不僅會對演員本人，也會對家人造成巨大傷害，請各界自制。」



值得一提的是，高旻示在2021年曾因未成年時期的飲酒照片引發過一次爭議，當時她親筆寫下道歉信，表示：「毫無否認，照片中的人確實是我本人」，承認了事實，並表示「我已意識到過去行為的不當，對過去的自己感到深切的責任」。她還說：「對因我而受害的人們，真心感到抱歉」，並承諾「今後會努力走向更成熟、更正直的道路」，展現出對自己過去錯誤的承認與道歉態度。雖然與此次事件並無直接關聯，但過往爭議也再度被輿論提起。



1995년생인 고민시

와동초등학교-중리중학교-예일미용고등학교 졸업



지난 2021년 3월 고민시는 온라인 커뮤니티에 미성년자 시절 음주 사진이 공개되자 인스타그램을 통해 사과문을 남긴 바 있다



+ 고민시 소속사 미스틱스토리



아...



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目前此事件將圍繞虛假事實的散佈與實際加害與否展開真相與論戰。 由於藝人一旦與校園霸凌有牽扯，社會大眾的反應通常格外敏感，因此後續調查與法律攻防結果，預計將對高旻示的演藝活動產生不小影響。

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