学校暴力嫌疑余波？高旻示出演《银河大酒店》计划泡汤，公司：与制作公司协商后，最终决定退出！

当初高旻示收到出演《银河大酒店》的提议后，正在调整日程！但最后决定不出演，也引发热烈讨论。

《银河大酒店》讲述在全球由死神们评选的慰灵酒店中，连续数十年蝉联顾客满意度第一名的饭店，其社长突然失踪后所展开的一段特别故事。是「洪氏姊妹」的新作，因此选角也备受关注，此前高旻示被认爲是女主角的有力人选，但最终未能出演。

26日，高旻示的经纪公司 Mystic Actors ：「高旻示确实决定不出演《银河大酒店》，我们认爲与其在校园暴力问题还没有完全结束的情况下强行拍摄，不如先整理这次的问题，因此和制作公司进行圆满的协商，最终决定退出。」



上个月高旻示卷入校园暴力争议之后，《银河大酒店》的制作公司方面表示：「相信演员高旻示！在《你的味道》、《蜜兼职》之后才能正式制作，所以日程上还有时间。」表示目前选角没有变动。但...昨天确定改由申始雅出演，与刚退伍的李到晛搭挡。





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