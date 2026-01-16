玄彬，抹去浪漫大胆转型实力强得可怕！Disney+《韩国制造》完结后，第二季「蠢蠢欲动」进行中

Disney+ 热门韩剧《韩国制造》随著最终回的公开，正式为第一季画下句点。该作品以演员玄彬大胆的转型为亮点，留下了名为「白冀兑」的强烈角色，为观众带来深刻的余韵。



以 1970 年代的韩国为背景，《韩国制造》描绘了追逐财富与权力的白冀兑（玄彬 饰）与追查他的检察官张健荣（郑雨盛 饰）之间的对立。玄彬饰演为了野心，甚至利用他人欲望的中央情报部课长白冀兑，摆脱过往浪漫温和的形象，以粗犷且冷酷的反派演技，获得拓展演技光谱的极高好评。



▼观看完备受期待的最终回后，网友们的反应也比以往更加火热：

「导演真的太会拍了」

「对精致的韩式黑色电影风格感到赞叹」

「平常不太写评论，但这是近期看过最棒的作品」

「演员们的演技真的太棒了」



「重新认识了玄彬这位演员」

「恭喜玄彬又创造了一个人生角色」



「这部作品完成度太高，太优秀了」

「我很好奇下一季会从历史的哪一页揭开序幕」

「一口气重刷吧！直到第二季之前我要 N 刷」



作品的成绩同样火热。根据 FlixPatrol 统计，《韩国制造》在韩国 Disney+ 电视节目类别中连续 21 天夺冠，并在台湾拿下第 1 名，同时席卷日本、香港、新加坡等亚洲各地排行榜前段。在国内话题性排行榜中也持续位居最前段，证明了 K-内容 的实力。



玄彬成功完成超越单纯善恶对立的立体反派，其表现预计将成为他影视履历中的重要转捩点。另一方面，《韩国制造》已确定制作第二季并进行拍摄中。第一季所建立的白冀兑故事，将在下一季迎来何种局面，令全球粉丝都相当期待。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻