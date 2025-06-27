學校暴力嫌疑餘波？高旻示出演《銀河大酒店》計劃泡湯，公司：與製作公司協商後，最終決定退出！

當初高旻示收到出演《銀河大酒店》的提議後，正在調整日程！但最後決定不出演，也引發熱烈討論。

《銀河大酒店》講述在全球由死神們評選的慰靈酒店中，連續數十年蟬聯顧客滿意度第一名的飯店，其社長突然失蹤後所展開的一段特別故事。是「洪氏姊妹」的新作，因此選角也備受關注，此前高旻示被認爲是女主角的有力人選，但最終未能出演。

26日，高旻示的經紀公司 Mystic Actors ：「高旻示確實決定不出演《銀河大酒店》，我們認爲與其在校園暴力問題還沒有完全結束的情況下強行拍攝，不如先整理這次的問題，因此和製作公司進行圓滿的協商，最終決定退出。」



上個月高旻示捲入校園暴力爭議之後，《銀河大酒店》的製作公司方面表示：「相信演員高旻示！在《你的味道》、《蜜兼職》之後才能正式製作，所以日程上還有時間。」表示目前選角沒有變動。但...昨天確定改由申始雅出演，與剛退伍的李到晛搭擋。





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