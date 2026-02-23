Super Junior 崔始源 发文政治表态引发争议，SM娱乐发声：将对恶评者采取法律行动！

近日，经纪公司SM娱乐透过线上检举中心「KWANGYA 119」（旷野119）表示：「我们已确认近期网上持续且反覆出现人身攻击与侮辱等恶意贴文，并深知此事的严重性。」目前出现了许多针对旗下男团 Super Junior 成员 崔始源 的相关的恶意留言，并决定采取法律行动。

接著表示：「根据我们自身监控获得的资料，已仔细审查相关贴文内容及附图，并针对确认的犯罪行为向调查机关提起诉讼。」同时指出：「对於捏造并散播与艺人相关的虚假资讯，或进行嘲讽、贬抑的行为，也正持续搜集证据，并将在审查后逐步扩大投诉范围。」



此外，SM强调：「为保护艺人权益，将在不接受任何宽待或和解的情况下，持续强硬进行民事与刑事的法律措施。」并补充：「针对恶性贴文的搜集、检举与法律应对目前仍在进行中，请注意避免卷入不光彩的事件。」

此前，崔始源曾在个人频道上传写有「不可思议」的四字成语图片，但随后删除，并重新上传「不义必亡」、「土崩瓦解」等字句。



「不义必亡」意指不正义之事必定灭亡；「土崩瓦解」则象徵如泥土崩塌、瓦片散落般彻底崩溃。当天正好传出前韩国总统尹锡悦一审被判无期徒刑的消息，因此引发外界质疑崔始源是否表露政治立场的争议，网上出现了要他退团的一部分声音，也有许多人表示支持他自由的发表个人意见，欣赏他的勇敢直言。而崔始源本人目前尚未对此发表任何声明。



崔始源去年也曾因在SNS上发文悼念美国总统川普的亲信、强硬保守派运动人士已故查理・柯克而引发争议。当时崔始源解释道：「撇开政治倾向不谈，作为一个家庭的家长与基督徒，对其所经历的悲剧感到心痛，因此表达悼念之意。」

