NCT WISH拿灯笼「WISH马上实现」拜晚年 透露隔日演唱会INTRO开场将大展舞技

南韩人气男团 NCT WISH继1月10日金唱片颁奖典礼后再度袭台，由6位成员RYO、RIKU、YUSHI、SION、SAKUYA、JAEHEE组成，将於2月28日在林口体育馆举办《NCT WISH 1st CONCERT TOUR ‘INTO THE WISH : Our WISH’ IN TAIPEI》专场演唱会，今日特别举行记者会抢先与媒体见面，分享新年愿望和目标，以及3月底将前往高雄开唱计画。

再次造访台北，NCT WISH成员们分享对台北粉丝的深刻印象，表示每次来都能感受到满满热情与支持，让他们印象深刻，也透露有准备更多不同的歌曲与舞台，期待与大家创造更多新的回忆。谈到本次巡演亮点，成员透露开场INTRO将以高强度的舞蹈揭开序幕，并预告会以热血沸腾的表演震撼全场。RIKU更抢先剧透演唱会中把沙发加入编舞，虽然在排练过程中一度面临适应上的挑战，但肯定也会成员演唱会的帅气亮点之一。





NCT WISH不仅将於2月28日首次登上林口体育馆，3月也将移师到高雄巨蛋，成员们难掩兴奋表示这是他们第一次去高雄，对全新城市充满期待，聊到在地美食，YUSHI说：「我非常喜欢牛肉面，这次也想再吃一次，如果有机会的话，也想要吃看看芒果冰。」去年成员中的RYO与SAKUYA终於已经正式成年，队长SION笑说：「在演唱会时，他们的声音变得更有自信、内容也更加成熟，这时候就会觉得两位弟弟真的长大了耶！」





在记者会现场，NCT WISH成员们也把握机会大秀中文实力，SION先是甜喊「西珍妮，我想你们」，JAEHEE则活力十足地问候「西珍妮，准备好了吗？」，RYO更大方告白「对你晕船了」，YUSHI则是因应马年说出「你是我Horse花生」，让全场记者惊呼，大赞有梗，SAKUYA和RIKU则分别用「让大家久等了，我们很喜欢你们」和「西珍妮，我爱你们」，展现6人6色的甜蜜告白。





呼应即将到来的元宵节，主办单位也特别准备了「点亮愿望」的灯笼赠予成员，灯笼上分别写著「WISH马上实现」，寓意将祝福与心愿传递给所有粉丝，也为即将登场的台北、高雄演唱会揭开充满期待的序幕。成员们手持灯笼合影留念，更一度将灯笼举在头上，模样十分俏皮可爱，最后，NCT WISH也向媒体再次致意，期许2026年一切顺利、愿望成真，并预告将以最精彩的演出迎接隔日演唱会。





