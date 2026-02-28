《换乘恋爱2》成海恩亲上火线否认60亿瑞草公寓买房传闻：我只是全租入住

凭藉热门恋综《换乘恋爱2》爆红的人气嘉宾 成海恩 对於「购买60亿瑞草公寓」的传闻，亲自出面作出澄清。

26日，成海恩透过自己的YouTube频道《Happy海恩》公开前往草莓自助餐「一人用餐」的日常影片，并提及最近引发讨论的公寓购买传闻。

当天，成海恩与歌手兼演员 磪有情 一同前往自助餐厅时表示：「我上传了搬家Vlog，但大家误会成是我自购住宅。」否认了自有住宅的说法。



她说：「大家说我用自有资金买了房子。其实不是。我根本没有买房。还有人说是房仲来讲的。其实是刚好在很好的时机，遇到很好的机会，用全租的方式顺利入住。」强调该房子是全租（전세）。

PS：韩国「全租房」（전세）是一种独特的租屋制度，房客需一次性支付房价约 50%至 80% 的高额押金给房东，租期内（通常为2年）免付月租金，仅负担管理费和水电费，期满后房东全额退还押金。

此前，成海恩曾透过YouTube频道公开自己搬进位於瑞草、售价约60亿韩元的公寓近况。该处被推测为位於瑞草区蚕院洞的「MapleXi」高级公寓，因内部设有健身中心、三温暖、读书咖啡厅等豪华设施而成为话题。

成海恩曾出演TVING原创恋爱实境节目《换乘恋爱2》，目前活跃於经营YouTube等平台的网红活动。她过去曾担任大韩航空空服员。

