「7年前如春风的他再次出现」，李圣经&蔡钟协主演罗曼史《在你的灿烂季节》下月浪漫首播

李圣经&蔡钟协主演全新金土剧《在你灿烂的季节》即将播出，电视台MBC除了释出一支特别预告片外，也释出了演员们读本现场画面。

《在你灿烂的季节》讲述每天都像放暑假一样开朗生活的男人「灿」，和每天把自己关在冬天里的女人「烂」，命运般地相遇唤醒了冰冻的时间，展开难以预测地「灿烂罗曼史」。剧情将阐述两个不同季节的人相遇，分享温暖后逐渐变化的过程。



「7年前如春风的他，再次出现在我面前。」预告中，「灿」疑似在遇到变故后失去了些什么，记忆里那个女人对自己喊著：「灿啊，我爱你，灿啊。」在遇到一个相像女人后，他的情绪再次受到波动，他走向她：「以后我们好好相处吧，像春游一样，愉快地。」



李圣经饰演的，是韩国顶级时装店「Nana Atelier」首席设计师「宋河烂」，因为送走爱人的伤痛，把自己关进了冬天，但随著和「鲜于灿」相遇，日常生活出现裂痕，生活的平衡出现动摇。



蔡钟协则饰演世界级动画工作室旗下角色设计师「鲜于灿」，虽然像阳光一样明媚开朗，但内心却因过往可疑的事故而深陷伤痛，在与宋河烂相遇后面临了意想不到的秘密，迎来了人生新局面。



除了李圣经和蔡钟协，李美淑、康石雨、韩智贤、吴艺珠、权赫、金泰英、张龙元等演员演出，电视台预告这些人物们都有隐藏在背后的故事，之间也有有趣的关联，读剧现场据称充满温暖与心动。



