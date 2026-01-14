罗PD全新「吃苦系」综艺是登山！《暴君的厨师》李彩玟、ADP Tarzzan、DAY6度云、Car, the Garden出演

不是旅行、也不是玩游戏，而是真的要吃苦！韩媒曝光罗PD新综艺主题是「登山」！

日前据韩媒报导，演员李彩玟、ALLDAY PROJECT Tarzzan、DAY6 度云以及歌手 Car, the Garden 将出演罗暎锡 PD 的新综艺。虽然从出演阵容与制作团队来看，容易让人联想到男子版《Biong Biong 地球娱乐室》，但这档节目概念不同，并非以旅行或游戏为主，而是一档让成员们「吃苦」的综艺。

今日（14日）韩媒进一步报导，正如当初所传的那样，罗PD的新综艺关键词是「吃苦」，以登山为主题。四人近期已完成雪岳山攀登，拍摄过程中一边登山一边进行节目录制。他们在节目中将展现怎样的化学反应，也成为观众热烈期待的看点！



李彩玟除了担任《音乐银行》主持人，以及去年出演《认识的哥哥》外，几乎没有其他综艺经验。出演《暴君的厨师》后人气飙升的他，如今将正式踏入综艺领域。Tarzan 也将在《Radio Star》之后，首次单独挑战综艺；度云近期透过《我独自生活》开始综艺活动； Car, the garden 在《上班族们》中意外带来欢笑，最近还出演《拜托了冰箱》。这组阵容一公开，就引起许多网友热烈期待。



