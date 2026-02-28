人气推理综艺《大逃脱》确定制作新一季！吕珍九退伍入伍缺席，韩网期待「元老成员」回归

人气推理综艺《大逃脱》（大逃出）确定制作新一季啦！大家想看元老成员回归，还是上一季的阵容呢？

《大逃脱》是一档将密室逃脱题材综艺化的冒险类节目，出演者透过线索破解任务，最终从超大型场景中成功逃出。节目由郑钟然PD操刀，2018年於 tvN 推出首季，并一路播出至第四季（2021年），凭藉完整世界观与高规格场景设计，受到许多观众的喜爱，形成稳固的粉丝群。



之后节目转战 TVING，并更名为《大逃脱：The Story》由李宇亨PD接棒执导，於去年推出第五季。原班成员姜镐童、金东炫、柳炳宰持续坐镇，高庚杓、伯贤、吕珍九则作为全新「逃脱者」加入，为节目注入新鲜火花。



不过，吕珍九去年入选韩国陆军 KATUSA 并已入伍，因此预计难以参与第六季拍摄。据悉，目前已有部分艺人收到节目邀约，正审慎评估是否加入。最终是否延续第五季原有阵容，或进行部分调整，仍有待官方进一步公布。



新一季制作消息公开，也在韩网掀起热烈讨论。韩网友：「拜托把元老成员带过来吧...换成员后不看了」、「别再玩时光机了」、「希望能把神童带回来」、「不是成员的问题，只是时光机不怎么样」、「我也觉得原成员更有趣」、「还不如换个节目名来做呢」、「但是新成员们比想象中的还要厉害」、「我觉得上一季成员们还不错，大家都投入得很好」、「但是比起逃脱，故事情节变得太夸张了」、「元老成员更有趣...除了 P.O 把高庚杓加进去就行」等，对於成员变动与节目走向呈现出不同声音。

