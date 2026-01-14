380万情侣外套引爆争议！网友担忧过度放闪，IU亲上火线解释

歌手兼演员 IU（李知恩）近日因与男友李钟奭（李钟硕）被指穿「情侣装」，在网路上掀起热议，对此她也罕见亲自出面回应，意外成为话题焦点。

事情起因於近期有网友发现，IU与李钟奭分别被拍到穿著同一个精品品牌的拉炼外套。 IU的造型是透过演员李姸的 SNS 於本月5日曝光，而李钟奭则是在8日登上柳慧英的 YouTube 频道时被眼尖网友认出身上同款单品。

虽然两人是在不同场合、穿著不同颜色，但由於服装来自同一品牌、同一系列，看起来相当相似，加上该外套要价约380万韩元（约合8.2万新台币），立刻被网友猜测是不是「低调放闪」的情侣装。



相关讨论也烧到粉丝互动平台，有粉丝担心 IU 即将推出新作品，若此时被过度关注感情话题可能影响观感，并留言表达忧虑。 没想到 IU 直接在留言区回应一句：「是不同件啦......？」亲自否认情侣装传闻。随后，该粉丝的评论被删除。 目睹这一过程的网友们纷纷表示：「这问题越界了」、「能让IU亲自解释，说明她压力很大」、「应该尊重艺人的私生活」。由於 IU 一向对感情生活相当低调，这次主动在公开场合回应、间接提到李钟奭，也被视为相当罕见的举动，让粉丝与网友都相当关注。



IU 与李钟奭於 2022 年 12 月公开认爱后，一直维持安静、不张扬的恋爱模式。 工作方面，IU 将於上半年透过 MBC 新剧《21世纪大君夫人》回归小萤幕; 李钟奭则确定出演 Disney+ 新剧《再婚皇后》，各自忙於新作品，感情与事业同步稳定前进中。



