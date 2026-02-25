《苦尽柑来遇见你》金明＆英凡又有售后！ IU给李浚荣送咖啡车，幽默调侃不会盛锅巴汤 XD

李浚荣在24日透过 IG 限时动态分享了 IU 送到《新入社员姜会长》拍摄现场的咖啡车照片。

IU 还在咖啡车的横幅上用他的名字写了一首三行诗：「（이）现在是准备下一个人生角色吗？（준）你在做准备吗？（영）英凡…不对，是俊贤啊！祝你作为会长的生活一切顺利。」随后，她又幽默补充：「就算不会盛锅巴汤，但诠释角色总是最棒的英凡…不对，是浚荣，来自金明。」



在《苦尽甘来遇见你》中，两人分别饰演金明与英凡，完成了未曾实现的初恋故事。「锅巴汤」则是剧中热门相见礼场景衍生出的迷因。对於 IU 的贴心举动，李浚荣幽默回应：「谢谢你，金明！不…是姐姐啊！」、「金明啊，对不起，也谢谢你！」粉丝们看到后纷纷留言：「还在道歉吗」、「2026年了英凡还在道歉」、「两人太可爱了」，互动既温馨又有趣。



至於李浚荣的新作《新入社员姜会长》，讲述被称为商界之神的顶级企业崔成集团会长姜荣浩（孙贤周 饰）与足球选手黄俊贤（李浚荣 饰）因事故灵魂互换而引发的一系列故事。剧中，黄俊贤在甲组联赛比赛中意外与集团会长相撞，两人的灵魂就此交换，也让观众期待李浚荣展现全新面貌！剧集预计今年在 JTBC 播出。



