BTS防弹少年团世巡场次公开啦！！开创新纪录外、时隔多年终於再次来台湾开唱，高雄居然有三天～

昨晚你也是失眠的粉丝 ARMY 吗？BTS 防弹少年团 终於公开了 2026 年最新世界巡回演唱会的开唱行程，这是 K-POP 史上最多场次的世界巡演，本篇文章带大家看34座（79场）开唱城市究竟在哪？！！

▼ 创下K-POP艺人史上最多场次的新纪录

防弹少年团的世界巡演将於4月启动，本次巡演以单一巡演计算，创下K-POP艺人史上最多场次的纪录。这是继2022年於美国拉斯维加斯结束巡演后，时隔约4年再度展开的大规模演出。

本次巡演将自韩国高阳出发，横跨北美、欧洲、南美与亚洲等地。目前已公开共34座城市、79场演出，未来还将追加日本与中东行程，巡演规模预计进一步扩大。



演唱会将於4月9日、11日至12日，一共3天在高阳综合运动场揭开序幕；6月12日至13日则在釜山与观众见面。特别是6月13日为防弹少年团的出道日，预计将成为与粉丝一同分享意义的特别时刻。

▼ 时隔多年再次来台开唱，台湾粉丝们也激动不已

值得一提的是，这次巡演会在高雄（Kaohsiung）连唱3天（11月19、21、22日），消息一出让台湾粉丝们都兴奋不已，中间空了20日一天，也成为了粉丝之间热烈讨论的话题：「我先订好饭店了」、「迈迈市长说到做到」、「疯了」、「这次就让高雄变成紫色的吧！」。虽然还未公布演唱会地点，但外界推测应是选择可容至少5万人的高雄世运主场馆。



而台湾粉丝之所以会这么激动，也是因为这是继2018年12月《LOVE YOURSELF世界巡回演唱会》台湾场（桃园场开唱两天），时隔快8年后再次完整体举行的演唱会，意义非凡，规模更大，天数还多了一天，对粉丝们来说是格外幸福的好消息。



▼ 欧美地区的巡演也再次扩大规模

北美巡演将於4月25日至26日从美国佛罗里达州坦帕展开，横跨12座城市，共计28场演出。防弹少年团将登上美国埃尔帕索的太阳碗体育场，以及位於福克斯堡的吉列体育场开唱，这也是两座城市史上首次、且规模最大的K-POP演唱会。



BTS 也将首度站上史丹佛体育场，继世界知名乐团Coldplay之后，成为第二组在此开唱的艺人。配合世界巡演规模，本次演出也将带来相应等级的舞台制作，采用360度舞台设计，为观众带来高度沉浸式的体验。



此外，BTS 将於世界巡演前的3月20日，发行收录14首歌曲的第五张正规专辑。这是时隔约3年9个月的完整体回归，成员们将在歌曲中融入过去旅程所累积的真实情感与烦恼，展现「现在的 BTS 防弹少年团」。

