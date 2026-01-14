不败的组合！郑敬淏与 tvN 的「必胜公式」：连四部主演剧集收视破 10%，新剧《公益律师》完美收官

郑敬淏再次证明了他精准的挑剧眼光！由他领衔主演的 tvN 律政剧《公益律师》近日以 10.0% 的高收视率圆满落幕，口碑爆棚。 细数郑敬淏近年的大爆作品，几乎都与 tvN 深度绑定，从《机医》系列到《浪漫速成班》，难怪韩国网友盛赞：「郑敬淏 + tvN = 永远正确的公式！」

一起来回顾这四部缔造「不败纪录」的经典韩剧：

1. 《机智牢房生活》大结局收视率：11.2%

这部剧在开播初期因「监狱」冷门题材仅获得 4.6% 的起步收视。 然而，随著剧情推展，热度一路狂飙，最终回突破 11.2%，最高瞬间更达 13.2%。 故事围绕囚犯金济赫（朴海秀 饰）与狱警李俊浩（郑敬淏 饰）展开，刻画出一群立体且有血有肉的角色，情节在幽默与泪水之间反复横跳，成为许多剧迷心中值得反覆回味的经典。



2. 《机智医生生活》大结局收视率：14.1%

这部神作已无需赘述，其热度之高甚至延续至第二季与衍生外传。 剧情聚焦在律帝医院里的「医大五人帮」：李翊晙（曹政奭 饰）、蔡颂和（田美都 饰）、安政源（柳演锡 饰）、金隽婠（郑敬淏 饰）与杨硕亨（金大明 饰）。 他们在工作中救助病患、慰藉心灵，在生活中碰撞友情与真爱的火花，带来无数疗愈瞬间，被众多剧迷誉为「人生必看韩剧」。



3. 《浪漫速成班》大结局收视率：17.0%

这部剧大胆打破「青春纯爱偶像剧」的框架，找来全道嬿与郑敬淏搭档。 故事讲述充满生活热情的小菜店老板南行善，遇上患有进食障碍的补习班天王讲师崔直说，铺陈出意料之外却情理之中的疗愈与心动。 郑敬淏将「傲娇又病弱」的演技发挥到极致，最终以 17.0% 的惊人收视创下事业新巅峰。



4. 《公益律师》大结局收视率：10.0%

近期完结的这部律政剧，再次交出了亮眼成绩单！郑敬淏在剧中饰演性格傲娇的「姜大卫」，从原本追逐名利的明星法官，跌落至收益挂零的公益诉讼专组，表面不情愿、实则拼尽全力守护穷苦委托人。 该剧精准洞察弱势群体的困境与法律的不足之处，却以轻松明快的节奏呈现，最后一集收视强势率飙升近 4%，最终以全国平均 10%、瞬间最高 11.5% 的佳绩夺下全频道同时段冠军，画下完美句点。



从医师、讲师、狱警到律师，郑敬淏凭藉扎实的演技完美诠释各种职人生活，被粉丝戏称为「师字辈专门户」。 在达成 tvN 四连胜的壮举后，大家也开始好奇：他的下一部作品，又将挑战什么样的全新职务呢？



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻