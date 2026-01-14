380萬情侶外套引爆爭議！網友擔憂過度放閃，IU親上火線解釋

歌手兼演員 IU（李知恩）近日因與男友李鐘奭（李鍾碩）被指穿「情侶裝」，在網路上掀起熱議，對此她也罕見親自出面回應，意外成為話題焦點。

事情起因於近期有網友發現，IU與李鐘奭分別被拍到穿著同一個精品品牌的拉鍊外套。 IU的造型是透過演員李姸的 SNS 於本月5日曝光，而李鐘奭則是在8日登上柳慧英的 YouTube 頻道時被眼尖網友認出身上同款單品。

雖然兩人是在不同場合、穿著不同顏色，但由於服裝來自同一品牌、同一系列，看起來相當相似，加上該外套要價約380萬韓元（約合8.2萬新台幣），立刻被網友猜測是不是「低調放閃」的情侶裝。



相關討論也燒到粉絲互動平台，有粉絲擔心 IU 即將推出新作品，若此時被過度關注感情話題可能影響觀感，並留言表達憂慮。 沒想到 IU 直接在留言區回應一句：「是不同件啦......？」親自否認情侶裝傳聞。隨後，該粉絲的評論被刪除。 目睹這一過程的網友們紛紛表示：「這問題越界了」、「能讓IU親自解釋，說明她壓力很大」、「應該尊重藝人的私生活」。由於 IU 一向對感情生活相當低調，這次主動在公開場合回應、間接提到李鐘奭，也被視為相當罕見的舉動，讓粉絲與網友都相當關注。



IU 與李鐘奭於 2022 年 12 月公開認愛後，一直維持安靜、不張揚的戀愛模式。 工作方面，IU 將於上半年透過 MBC 新劇《21世紀大君夫人》回歸小螢幕; 李鐘奭則確定出演 Disney+ 新劇《再婚皇后》，各自忙於新作品，感情與事業同步穩定前進中。



