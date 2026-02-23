李钟奭、李浚赫化身「财阀兄弟」！入主同一世界观两部新剧，上演「傲娇 vs. 冷面」罗曼史对决

韩剧迷准备集体暴动！经纪公司 Ace Factory 於 23 日正式宣布，李钟奭将主演新剧《李燮的恋爱》，而李浚赫则担纲《泰然自若的谎言》男主角。 这两部剧均改编自金言熙作家的人气小说，将共享同一个世界观，联手打造前所未有的「TK 集团」浪漫宇宙！

同一家族、两套剧本！李钟奭、李浚赫变身财阀堂兄弟

最令粉丝惊喜的莫过於「连动性」设定：两部剧共享同一个世界观，均以「TK 集团」为舞台，李钟奭饰演的「太李燮」与李浚赫饰演的「太俊燮」是亲堂兄弟关系。 两位男神不仅各自在剧中大谈办公室恋情，更有望在彼此的作品中客串，上演争夺继承权的火药味兄弟情（Bromance）。



《李燮的恋爱》：李钟奭化身「恋爱低能」傲娇霸总

李钟奭饰演的「太李燮」是 TK 集团三世，虽然样样完美，却唯独对恋爱一窍不通。 剧中他一心想懒散怠工，偏偏遇到使命必达的集团秘密武器「强珉炅」，两人展开一场鸡飞狗跳的办公室恋情。

虽然李钟奭在近作《Big Mouth》或新剧《瑞草洞》中都有感情线，但性质多偏向悬疑或职场成长，这次暌违7年，终於重回粉丝最爱的纯爱路线！



《泰然自若的谎言》：李浚赫挑战「禁欲系」冷酷继承人

以「最帅检察官」形象深植人心的李浚赫，这次变身为 TK 集团会长的外孙「太俊燮」。 他被视为财阀家族的完美男人，外表无可挑剔，内心却如冰山般深不可测，背负著复杂的家族黑暗史，是一个十分立体的角色。 故事讲述他与广告文案企划「延羽京」卷入集团继承人斗争后，展开一段危险又浪漫的关系。

李俊赫曾在《我的完美秘书》中展现了能干又体贴的秘书魅力，此次他将饰演一位更加冷静、难以接近的财阀三代，同时也会演绎出为爱动摇的细腻情感，用他独特的眼神和气场将角色魅力发挥到极致。



《善宰》黄金班底操刀！目标「双剧同步开拍」

这次的制作阵容堪称「罗曼史国家代表队」，由曾制作《背著善宰跑》、《金秘书为何那样》的 Bon Factory，联手《秘密森林》的 Ace Factory 与 A-MAN Media 共同打造。 为了维持世界观的连贯性，两部剧目标於年内同步开拍，力求让观众体验到「分开看很甜、合在一起看更燃」的观影快感。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻