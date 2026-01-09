IU、李鐘奭元旦驚現「情侶裝」！低調放閃細節曝光，愛心善舉再獲讚

IU和李鐘奭公開認愛2年多，始終保持低調守護戀情。 在2026年新年元旦之際，兩人卻被細心粉絲抓包穿上「同款情侶外套」。 有趣的是，這些畫面並非本人公開，而是透過身邊有人的社群平台意外留出，不經意的放閃更加讓人感到甜度爆表。

演員李妍1月5日在個人IG分享了與IU的合照，照片中，IU穿著灰綠色、帶有黑白條紋和B品牌標誌的外套，背景似乎是溫馨的私人聚餐。 IU目前正忙於拍攝新劇《21世紀大君夫人》，與邊佑錫合作、飾演財閥家族二女兒「成熙珠」，李妍在飾演劇中深受熙珠信賴的首席祕書，兩人私下也建立起深厚的情誼。



無獨有偶，演員柳惠英昨晚公開的 Vlog 中，竟也出現了李鐘奭穿著同款外套的身影。 柳惠英近日與《瑞草洞》劇組演員聚餐，晚輩演員姜有皙對鏡頭說「新年快樂」，還貼心地為每位演員準備了親筆信，讓現場氣氛十分暖心。 李鐘奭發現信封上其他人的稱呼都是「佳煐」、「惠英姐」、「筠相哥」，唯獨自己被連名帶姓寫成「李鐘奭」，開玩笑地說「心情有點微妙」，姜有皙趕緊補上一個「哥」字。 這次聚餐時間據推測是在新年前後，李鐘奭穿的也是B品牌同款外套。



IU和李鐘奭2022年底被D社曝光後大方認愛，去年底分別向「韓國未婚媽媽家庭協會」、「兒童權利保障院」、首爾峨山醫院等機構捐贈共計 3 億韓元，用於支援弱勢群體、失依兒童與癌症患者的生活和治療，穩定交往且持續投身公益的「善行情侶」形象贏得大眾一致盛讚和祝福。





