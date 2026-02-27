《i-dle MEDIA EXHIBITION：CITY of SENSE》沉浸式特展太好玩！互动萤幕、与Q版成员合影．还能听见成员们的悄悄话！

2月27日展开的《i-dle MEDIA EXHIBITION：CITY of SENSE》特展在台北信义区百货公司举办．里面有著i-dle成员们五人五色的布置．以及她们出道迈入第8年努力至今的许多痕迹．也安排了许多互动装置．以及成员们的舞台服饰展出．她们也用心录制了许多想与粉丝们说的话．五人更是都特别在展出海报上亲自签名。





入场时可随机得到一张成员的小卡．进场处的布置有著华丽灯光．左右两侧分别是巨型的五人个人海报．有一种星光大道的感觉。接下来则是以红色为主的设计．有著数十个大小萤幕组成墙面．分别播放著不同时期的i-dle成员们．旁边则展出5人的亮片舞台服。透过小窗户可窥探的．是紫色系的香氛设计房间．以入场地图的截角可以换取一张香氛小卡喔！





转个弯就来到了五人的梳妆台．分别以绿色、粉红色、黄色、红色以及黑灰色调来呈现薇娟、Minnie、小娟、雨琦及舒华的梳妆台．镜子里还播放她们正在打理自己的样子。接下来进入互动萤幕空间．只要站在成员们的影像萤幕前．依照旁边的说明触控萤幕特定的位置．成员就会依照你的指示转转头．或者对你送上爱心。另外右侧还有小型Q版舞台设置．只要大家把脸贴近小窗口就能看到．场景中还有Q版成员．当你的脸凑上小窗口．就像一个巨人正在窥探里面的一切．而这也是一台拍照机．工作人员会拍下窗口的你．印出照片成为特别的礼物。





接下来来到一个ㄇ字型的空旷场地．三面都有投影萤幕．播放著成员们轮流演唱歌曲的画面．接下来的空间即展示著五位成员的服装．而两旁的大萤幕也播出她们穿著那套服装．回答著粉丝们想知道的问题．譬如最想听到什么样的称赞？最想获得哪位成员的能力？五人的答案都相当有创意。最后有许多可爱的周边商品等著粉丝们把它带回家．在出口处还有五个复古式电话．只要拿起话筒就能听到成员们用中文说出的问候．也有询问大家对於今天的展览是否满意？期待与大家相见。





展览可说是相当用心．入场礼除了小卡还有一个紫色口罩，并且地图还是一张收集图章的卡片．在每一个不同场景处都会有著一个印章．入场的粉丝们别忘了收集喔！利用地图卡截角也能够兑换香氛卡、糖果以及互动照片体验。展览时间由2月27日到4月12日，喜欢i-dle的粉丝们别错过！





