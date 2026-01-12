现实版《暴君的厨师》降临！润娥亲做「杜拜巧克力Q弹饼干」，网友惊呼：果然是待令熟手、比安成宰还厉害

少女时代成员兼演员润娥展示了自己亲手制作的「杜拜巧克力 Q 弹饼干（두바이 쫀득 쿠키）」，看起来完全可以拿去卖，太厉害了！

润娥11日在自己的 IG 上上传：「杜巧饼，this is all me。」并上传多张照片。公开的照片中，她亲手制作近期话题甜点——杜拜巧克力Q弹饼干，同时展示制作过程与完成品。



特别是杜拜巧克力Q弹饼干的剖面，饱满的内馅与Q弹的口感完美呈现。引来其他艺人的热烈留言，歌手成始璄幽默表示：「原来是暴君的厨师啊！」少女时代成员俞利也留言：「这是现代版的延熟手。」



润娥之前在热门剧《暴君的厨师》中饰演穿越时空的法国料理厨师延志永，表现备受好评。不仅在剧中展现厨艺，她在现实中同样展现惊人手艺，难怪会被称作是现实版的《暴君的厨师》。



而杜拜巧克力Q弹饼干这个点点最近在韩国超夯，也因此吸引网友视线。纷纷直呼：「果然厨师就是不一样」、「哇，这是我看过的杜巧饼中最好吃的」、「果然是待令熟手出身啊」、「润娥从《孝利家民宿》的时候开始就觉得无所不能，当然会做得很好，是比想象中做得更好」、「米其林厨师果然不一样，安成宰要反省」、「比卖的还漂亮」、「不相信 所以希望第二季能好好表现出来」、「请用快递送货」等等。

此前，作爲 Netflix《黑白大厨2》评审活跃的安成宰，与子女一起制作杜拜巧克力Q弹饼干。但是制作成他独有的「健康」版本，Q弹口感竟然变成有嚼劲的营养棒，继女儿失望的反应之后，网友也纷纷以《黑白大厨2》的评语幽默「指责」他 XD （＊延伸报导：《黑白大厨2》安成宰做杜拜Q弹饼干，结果变营养棒？女儿傻眼、网友狂吐槽：你被淘汰了！）



