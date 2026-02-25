少女时代全新小分队要来了？孝渊揪俞利、秀英组「孝利秀」，抱怨：太妍没反应更气人XD

24日，孝渊在自己的 Instagram 上写下「孝利秀 VS 利秀孝 VS 秀利孝」，并公开了与俞利、秀英一起拍摄的照片，粉丝们目前大力支持组成（SHY）害羞小分队！

同时，贴文还写上「主唱排名整理 D-1」的字句，宣布新诞生的小分队名称与主唱人选将於25日确定。



目前，网友敲碗最热门的小分队名字，是SHY，秀英（Sooyoung）、孝渊（Hyoyeon）、俞利（Yuri），那就是「秀孝利」呼声最高了，越想越觉得这个团名很有趣呢。

▼网友留言：「SHY（爱心）」、「太期待了，OMG」、「很好奇主唱是谁啦」、「要疯了要疯了」、「这SHY一点都不shy啊（笑）」、「拜托一定要成真」

孝渊透过YouTube内容多次表达想组成少女时代全新小分队的野心。她甚至还与 TTS（少女时代-太蒂徐）成员Tiffany等人见面，测试自己的歌唱实力，场面十分爆笑有趣。



另一方面，孝渊去年12月出演SBS综艺节目《脱掉鞋子恢单4Men》时坦言：「其实我唱歌也不错，但因为没有分到什么段落，所以歌唱实力就没有进步。」

当时节目中，她还宣告将组成「孝利秀」与「太蒂徐」竞争，并说：「我们说要组成孝利秀时，太妍却一点反应都没有，反而让我更生气。」她也笑说：「秀英还问为什么（孝渊）我的名字排在最前面。」引发现场大笑。

