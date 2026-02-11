少女时代又合体！6成员齐聚为秀英庆生，甜蜜派对曝光，粉丝：姐姐们好可爱！

11日，秀英在自己的 IG 上分享了生日派对现场，搭配文字、爱心与100分表情符号，曝光庆生的温馨气氛。10日过生日的她，与朋友们一同举办生日派对，气氛既温暖又有意义。

公开的照片中，秀英与润娥、Tiffany、俞利、Sunny、徐玄等少女时代成员聚在一起，笑容满溢。成员们围坐在生日蛋糕前摆出爱心手势，气氛和乐融融，展现少女时代久未聚首却依旧深厚的友情。虽然太妍与孝渊未能出席，略显遗憾，但粉丝们仍留言祝福：「生日快乐」、「永远是少女时代」、「今天也很漂亮」、「姐姐们好可爱」、「最棒的少女时代」等。



少女时代於2007年以〈再次重逢的世界〉出道，推出〈Gee〉、〈说出你的愿望〉、〈Oh!〉、〈Hoot〉、〈The Boys〉、〈I GOT A BOY〉、〈Lion Heart〉等热门歌曲，人气极高。如今成员们在演技、唱歌、综艺等各方面持续活跃。值此出道18周年之际，少女时代也向粉丝释出重大惊喜，暗示正筹备盛大的20周年回归计划，甚至可能包括巡回演唱会。明年就是她们出道20周年，粉丝们也开始充满期待！



