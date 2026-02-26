继《正年》后再变身！辛睿恩有望主演漫改剧《女高中生王后》：朝鲜王后转世高中生「爽快惩戒」校园恶霸

人气漫画《女高中生王后》确定将改编成电视剧，选角也备受关注。今日传出主演人选消息，引发讨论！

《女高中生王后》原著网漫在 Naver Webtoon 连载期间就拥有超高热度，故事讲述朝鲜时代的王后兼顶级剑客「金清河」，转世成为现代女高中生「朴多真」，以朝鲜武术惩戒校园恶霸，带来爽快的正义反击与刺激感。



今日（26日），据娱乐圈相关人士透露，辛睿恩有望主演新剧《女高中生王后》。若成真，她将饰演朝鲜王后转生成现代女高中生的角色，展现逆转魅力与精彩动作戏，也将是她挑战主演的新契机，令人好奇她会带来什么样的新鲜表现。



制作公司 Studio Dragon 表示，电视剧将保留原作「爽快动作」的精髓，同时加强跨越朝鲜与现代的浪漫元素。此外，他们与 CJ ENM 合作，计画将《女高中生王后》的 IP 扩展至电影、动画等更多内容领域，打造多方位发展的作品。

辛睿恩过去曾在《第三人称复仇》、《黑暗荣耀》、《花书生热爱史》、《正年》、《浊流之争》和《百次的回忆》等作品中跨足不同题材，展现个人独特魅力。新剧《死撑医生》也即将播出，从校园剧到动作片都曾尝试过的她，被视为新生代女演员代表，也让观众对她在《女高中生王后》中的表现充满期待。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻