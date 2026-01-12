現實版《暴君的廚師》降臨！潤娥親做「杜拜巧克力Q彈餅乾」，網友驚呼：果然是待令熟手、比安成宰還厲害

少女時代成員兼演員潤娥展示了自己親手製作的「杜拜巧克力 Q 彈餅乾（두바이 쫀득 쿠키）」，看起來完全可以拿去賣，太厲害了！

潤娥11日在自己的 IG 上上傳：「杜巧餅，this is all me。」並上傳多張照片。公開的照片中，她親手製作近期話題甜點——杜拜巧克力Q彈餅乾，同時展示製作過程與完成品。



特別是杜拜巧克力Q彈餅乾的剖面，飽滿的內餡與Q彈的口感完美呈現。引來其他藝人的熱烈留言，歌手成始璄幽默表示：「原來是暴君的廚師啊！」少女時代成員俞利也留言：「這是現代版的延熟手。」



潤娥之前在熱門劇《暴君的廚師》中飾演穿越時空的法國料理廚師延志永，表現備受好評。不僅在劇中展現廚藝，她在現實中同樣展現驚人手藝，難怪會被稱作是現實版的《暴君的廚師》。



而杜拜巧克力Q彈餅乾這個點點最近在韓國超夯，也因此吸引網友視線。紛紛直呼：「果然廚師就是不一樣」、「哇，這是我看過的杜巧餅中最好吃的」、「果然是待令熟手出身啊」、「潤娥從《孝利家民宿》的時候開始就覺得無所不能，當然會做得很好，是比想象中做得更好」、「米其林廚師果然不一樣，安成宰要反省」、「比賣的還漂亮」、「不相信 所以希望第二季能好好表現出來」、「請用快遞送貨」等等。

此前，作爲 Netflix《黑白大廚2》評審活躍的安成宰，與子女一起製作杜拜巧克力Q彈餅乾。但是製作成他獨有的「健康」版本，Q彈口感竟然變成有嚼勁的營養棒，繼女兒失望的反應之後，網友也紛紛以《黑白大廚2》的評語幽默「指責」他 XD （＊延伸報導：《黑白大廚2》安成宰做杜拜Q彈餅乾，結果變營養棒？女兒傻眼、網友狂吐槽：你被淘汰了！）



