惠利自曝「最近1、2年没能休息…」精神科院长一针见血直指「像即将耗尽电力的电池」让惠利大喷泪！

歌手兼演员惠利也相当努力经营自己的YT频道，而最近她因为迎接新的一年，而进行了韩国知名的精神科专家李光敏院长的心理测验，并接受谘商，也因为院长一针见血的评论让惠利忍不住眼泪直流。

日前惠利在自己的YT频道上公开了前往与精神科院长谘询的过程内容。影片中院长也专业地介绍了自己推荐惠利所进行的心理测验，以及相当客观的分析惠利测验后的各种结果，并且说明她目前的心理状态，也因为太过於精准而让惠利忍不住泪流不止，院长也趁此机会呼吁大家，看精神科并不可怕，希望扭转国人对於精神科的既有想法与偏见。



根据惠利的测验结果，对於面对压力时她的反应，出现最大的两部分就是「孤立」与「愤怒」，同时院长表示惠利的回应中，选择回避、依赖或压迫的指数较低，表示她并不会逃避压力，惠利本人则表示自己对於应该发怒的对象，是相当清楚明确的，但自己并不希望这样的情绪移转到她的工作上，於是只要在进行工作时，一走到镜头前，这些愤怒情绪都会被她隐藏起来。



院长还表达了另一点担忧，也就是惠利有「能量枯竭」的倾向，也就是她长期处於紧绷的状态，院长将一个人的整体能量比喻为一颗电池，惠利这颗电池目前电量只剩下一半左右，而只要开始低於一半，电量可能就会急速的下滑。特别是在休息的指数，惠利的呈现几乎为0，这点让院长感到相当忧虑。而让惠利坚持下去的动力则是「成就」与「支持」。



此时的惠利已经泪眼汪汪，她表示自己应该有1、2年都没有好好休息过，对於院长所说明的，她也觉得自己近期似乎变得懒了，连清扫整理的动力都没有，但看著待办清单越来越长，又衍生出了另一种压力。她提到能让自己支持到现在的，是有粉丝们喜爱著她的这件事情，虽然进行粉丝见面会时，她觉得自己非常累，几乎快要晕倒，但精神上却是相当亢奋，从粉丝这边得到了满满的能量，让他继续撑下去。



节目结束后惠利也说「终於知道为什么大家来上这样的节目或是谘商会哭」，自己也体验了这样的过程，其实心理谘商并没有想像中沉重，而是能够让人变得更健康的一种对话，之后她也会给自己多一点安慰，多一点余裕来过好自己的生活。

