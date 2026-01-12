Jessica退团后首度演唱少女时代歌曲！5首经典歌曲组曲＋〈再次重逢的世界〉抒情版，掀起网友热议

Jessica（郑秀妍）11 日在个人巡回演唱会《Reflections》马来西亚场的「Memories Of An Era」环节，演唱少女时代经典5首组曲——〈Gee〉、〈Genie（说出你愿望）〉、〈The Boys〉、〈I GOT A BOY〉与〈Mr.Mr.〉，舞蹈也完整还原原版动作。

Medley (Gee - Genie - The boys - I got a boy - Mr Mr) - Jessica Jung



Time machine just brought me back to 2014?



Cre: 沁家淘气包马小跳·#JessicaJung #제시카 #JessicaReflectionsTour #JessicaReflectionsTourinMY pic.twitter.com/OXaRhb8Ike — Ri (@hyori_sunie) January 11, 2026

接著，她还演唱少女时代出道曲〈Into The New World（再次重逢的世界）〉的抒情版本。这个版本对粉丝具有特殊意义：2014年在成员变动背景下，少女时代8位成员於东京巨蛋演唱会含泪完成舞台演出。Jessica 这次再次演唱，也立刻掀起网友与少女时代粉丝的热烈讨论。

韩国论坛 the qoo 更以「今天演唱会上演唱少女时代组曲的 Jessica」为标题的文章，引起网友热烈讨论。部分韩网友表示：「应该是在付版权费后唱的吧……？」、「这样需要得到 SM 许可才能做到吗？」、「退出的成员们好像都是同样结局，装作不做了，但时间一长，赚钱的时候就利用组合」、「唱抒情版本真的有点太没良心了」、「小时候很喜欢 Jessica，没想到会变成这样 ㅜㅜ，既然自己选择了就应该负责」、「也不是圆满结束的关系」、「跳舞跳得比想象中差」、「因为讨厌那个年代还出过书的人」、「如果没写小说，反响也不会这么强烈」、「啊～真搞笑！少女时代时期太辛苦了，还写自己的妄想小说，爲什么要狙击成员们呢」等。

不过，也有韩网友持不同看法：「虽然组合粉丝可能不喜欢，但因为是自己的歌……」、「这是她本人的参与过的歌曲」、「真的好久没看到她唱歌了」、「音色无可替代，依然唱得很好啊」、「因为是本人也录过的歌，如果想唱的话，应该可以唱吧」等等。

Jessica 原本是少女时代成员，但在2014年无预警退团，为当年娱乐圈投下一颗震撼弹，退团的真正原因至今仍不清楚。退团后，她以 SOLO 歌手身份展开活动，并於2022年参加中国芒果TV节目《乘风破浪的姐姐》第三季，在节目中获得高人气，最终取得第二名的成绩。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻