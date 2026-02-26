Netflix 浪漫新剧《订阅男友》记者会：Jisoo＆徐仁国从职场死对头变成欢喜冤家，心动感满满

Netflix全新浪漫喜剧《订阅男友》在今天（26日）举办上线记者会，影集将於3月6日上线。现场星光熠熠，Jisoo智秀、徐仁国与导演金政植盛装出席，Jisoo以一套澎澎裙展现可爱面貌，徐仁国则身穿黑色西装俐落有型，引发现场尖叫声～。

两个人一个甜笑、一个深情对望，徐仁国还特别准备很多拍照的动作，光是拍照环节就让现场媒体直呼「两人已经在谈恋爱了吧！」粉红泡泡几乎溢出舞台。







Jisoo饰演网漫制作人徐未来，是一个工作狂，与此同时却也非常重视生活平衡。徐未来在现实生活中在感情方面不太顺遂，决定把恋爱暂时「下架」，却因一款虚拟恋爱装置「订阅男友」，重新打开心房。只要戴上装置，就能瞬间进入不同恋爱宇宙，可以是校园爱恋、可以是办公室的暧昧恋情，甚至还有惊险刺激的飞机情境桥段，每一次登入，都是全新心动体验。



Jisoo坦言：「当初看到剧本时就被设定，虚拟实境这件事其实没有那么遥远，反而很贴近我们这个世代。徐未来对改变的犹豫、对感情的防备，我都能理解。」她更笑说自己其实是「宅女体质」，能待在家却体验不同世界：「老实说，我有点羡慕徐未来可以登入这样的恋爱世界。也希望观众能在徐未来的身上看到属於自己的影子。」



徐仁国饰演的朴庆南，是网漫公司王牌制作人，也是徐未来的头号职场对手。能力满点、气场强大，却是典型的「外冷内热」。两人从针锋相对开始，上演标准「敌人变恋人」路线，暧昧火花一路烧到观众心脏。徐仁国笑说：「一开始是欢喜冤家，但慢慢会看到彼此更真实的一面。」被主持人封为「浪漫剧保证」的他，也大方夸赞Jisoo：「她真的很可爱又幽默，拍摄现场每天都在笑。」这段话也让Jisoo莞尔一笑，导演更爆料，徐仁国休息日也会主动到现场对戏，「非常照顾Jisoo，是很温暖的前辈。」





导演金政植透露，剧中几乎95%的戏份都由Jisoo主导，她必须在现实与虚拟世界间来回切换，不同恋爱主题、不同行业身份，每一次都像重新开始，而且Jisoo很自然地切换各种情绪。「她真的撑起整个宇宙设定。」导演金政植笑说，甚至想聘她当副导演，因为她永远带著笑容、全力以赴，且只要Jisoo在片场就会让整个剧组的心情大好。



大家是不是也很期待呢～？



