从小就是「Teto男」！《刘QUIZ》公开《黑白大厨2》林盛根童年照「活泼好动、打拳又倒立」，网感慨林妈妈育儿不易

《黑白大厨：料理阶级大战》第二季人气最高的出演者非「白汤匙」林盛根莫属，即便在准决赛中败落，也丝毫不影响观众好感度。 近日他接连宣布出演《全知干预视角》、《刘QUIZ ON THE BLOCK》等多档电视综艺，还首次公开了童年照片，再次掀起韩国网友热烈讨论。

《刘QUIZ ON THE BLOCK》陆续公开林盛根这期节目的预告片和抢先看短片，只见他现场展现华丽口才和飞快刀工，令刘在锡忍不住调侃他会用「快速料理」打败「精致料理」，网友则笑称凭藉他的综艺感，如果在市场上卖菜刀的话，应该可以赚到一整座大楼XD



今日节目组再加码首度公开林盛根童年照片，并模仿林盛根的语气写道：「五万胞胎们，大叔猛兽还是小猛兽时的模样公开！」照片里，幼年林盛根一下摆出螳螂拳（？ ）姿势、一下倒立，看起来非常活泼好动，「Teto男」的霸气从小就可见一斑。





Teto和Egen是韩国Z世代最近流行的概念，用来分类性格气场，分别是男性荷尔蒙（Testosterone）和女性荷尔蒙（estrogen）的简写，形容人的个性「积极主动、自信直率」或「温柔细腻、优雅安静」。 林盛根在《韩食大赛》和《黑白大厨2》都表现出迅猛热情的风格，本人也在Netflix的传统市场探店影片里自认是「Teto男」无误。



随著童年照片公开，韩网友再次炸锅热议：「从小就与众不同」、「人能够从小到大都是同一个模样，也蛮不容易」、「大叔猛兽从小就是猛兽」、「根本是猴子吧？」、「目测育儿难度极高」、「是那种在家玩耍时总会打碎物品的面相」、「超期待这期节目播出」。



林盛根做客的《刘QUIZ ON THE BLOCK》将於下周三（14日）公开，同期嘉宾还有演员金惠奫、9岁围棋天才柳嘏俊。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻