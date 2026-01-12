《公益律师》以 10% 高收视完美收官！郑敬淏获封「师字辈专家」，苏珠妍自爆是「少时秀英铁粉」：能和欧巴合作超羡慕！

由郑敬淏、苏珠妍、李裕英主演的 tvN 热血律政剧《公益律师》已於 11 日圆满落幕。这部讲述世俗法官意外掉进营收为零的「公益小组」，从此展开热血逆袭的故事，凭藉著对弱势群体的细腻关怀，在大结局创下全国 10% （瞬间最高 11.5%）的亮眼收视率，夺得全频道同时段冠军，为 2026 年初的韩剧市场注入一股暖流。

■ 郑敬淏：从「国民法官」蜕变「公益队长」的师字辈专家

郑敬淏过去曾饰演医师、护理师、刑警、劳务师等角色，被誉为「师字辈专门户」。此次他在剧中饰演「姜大卫」，展现了极具层次的演技。



郑敬淏感性地将作品比喻为「礼物盒」：「每集都有新的委托人带来不同的惊喜与乐趣。希望剧中传达的讯息能充分抵达观众心中。」



■ 苏珠妍：身为少时粉丝 狂赞拍档郑敬淏

饰演热血律师「朴喜悦」的苏珠妍，在受访时毫不掩饰对拍档郑敬淏的崇拜。她透露，自己私底下其实是少女时代的资深粉丝，更是秀英的铁粉！苏珠妍笑说：「身边朋友知道我要跟敬淏欧巴合作，大家都超羡慕！」



苏珠妍疯狂称赞郑敬淏是「美谈制造机」：「如果没有敬淏哥，事情一定会一团糟。他是我最大的支柱，像闺蜜一样亲切，更是非常棒的搭档。我原本很怕法庭戏，但他总是能接住我的所有情绪。」

苏珠妍还透露，自己在背台词和记人名方面需要很长时间，郑敬淏则在拍摄初期就记住了片场所有工作人员的名字，包括最小的忙内：「他简直不像真人。我一直觉得他很了不起，是一位带给我正能量的好前辈。」



■ 李裕英：挑战游走善恶边界「冷面代表」

李裕英此次饰演律所代表「吴贞仁」，以精明的算计与冷酷的气场成功吸引观众好奇心，在正义与野心间游走，直到最后一集才揭晓其真实目的。



李裕英将复杂立体的吴贞仁演绎得淋漓尽致，感言： 「吴贞仁对我来说是全新的挑战，虽然初期有些陌生且困难，但随著理解加深，我也感受到了成长的快乐。」



■ 公益团队温情谢幕：相信世界仍有好人

剧中的公益辩护团成员尹那武（饰 张英实）、徐慧原（饰 柳兰熙）、姜亨硕（饰 黄俊宇）与资深前辈金甲洙（饰 吴规场）也纷纷表达谢意。徐慧原感叹：「这部剧给了我力量与共鸣，让我想要成为更好的人，也希望观众通过这部剧相信世界上仍有好人存在。」



《公益律师》 透过遗弃动物、身心障碍者与外籍劳工等真实社会议题，挖掘出传统律政剧少见的温暖深度。每一集充满希望的结局不仅让观众感到痛快，更留下了深远的余韵，成功在观众心中画下完美的句点。



