人气女团 IVE 和师妹 KiiiKiii 完美横扫音源榜！STARSHIP上演「幸福的家族内战」

女团 KiiiKiii 在攻占排行榜不久后，IVE 也登上音源排行榜最顶端。随著两组接连掀起热潮，STARSHIP娱乐正上演一场幸福的「家族内战」。大家都听过她们的新歌了吗？

截至25日下午4时，音源平台 Melon「TOP100」排行榜第1名由 IVE 的〈BANG BANG〉夺下，第2名则是 KiiiKiii 的〈404 (New Era)〉。IVE 的双主打曲〈BLACKHOLE〉同样位居榜单上位圈。



KiiiKiii 获得【三冠王】封号，热度不断

KiiiKiii 於1月26日回归，发行第二张迷你专辑《Delulu Pack》，展开新年活动。专辑主打歌〈404 (New Era)〉在发行16天后登上 Melon TOP100 第1名，刷新自身生涯新高纪录，并登上各大排行榜冠军。



音乐节目成绩同样亮眼。KiiiKiii 凭〈404 (New Era)〉在 MBC every1、MBC M《Show! Champion》与 MBC《Show! 音乐中心》夺得冠军，达成音乐节目【三冠王】。虽然15日结束打歌活动，但即便活动结束后，挑战影片仍持续延烧，也被大众作为SNS背景音乐使用，话题热度不减。



IVE 第六次达成 Perfect All-Kill 的辉煌纪录

2月23日回归的 IVE 成绩同样令人振奋。正规二辑《REVIVE+》的先行曲〈BANG BANG〉展现强烈存在感。



24日，所属公司 STARSHIP 表示：「先行曲〈BANG BANG〉横扫国内主要音源排行榜第1名，达成 Perfect All-Kill。」这是2026年发行歌曲中的首个 Perfect All-Kill，同时也是继2022年的〈After LIKE〉、2023年的〈Kitsch〉、〈I AM〉、〈Baddie〉，以及2025年的〈REBEL HEART〉之后，IVE 第六次达成此纪录。



家族间的良性竞争，创造了双赢神话

两组团体在巩固各自色彩的同时，也成功迎来新的挑战。KiiiKiii 以「自由」作为核心内容打造团体形象，展现「在没有正解的自由中做自己」的舞台，带来令人感到解放的清新能量。



IVE 也迎来新的转捩点。《REVIVE+》将过去以「我」为中心展开的叙事，扩展至「我们」的视角。



在回归记者会上，张员瑛表示：「这次比起制式化的视觉与美感，更著重於新的视觉呈现。若说过去谈的是『我』与主体性，这次则希望将我们所说的关键字进一步成长与扩张。」秋天也补充：「从『我』到『我们』的再点燃，希望能为更多听众带来共鸣与安慰。」



在回归前，安俞真谈到 KiiiKiii 的活跃表现时说道：「能在回归时与优秀的艺人们竞争，本身就是一种荣幸。能与同公司的家人KiiiKiii一起受到喜爱，我感到很开心。之前透过综艺拍摄建立了交情，彼此也给予很多应援。」展现对后辈的关爱。（＊延伸阅读：IVE回归和师妹KiiiKiii重叠恐受影响？安兪真高情商回应，收获不少好评！）



透过此次活动，KiiiKiii 展现了更多可能性，IVE 则再次证明稳固的存在感。在相近时期推出风格截然不同的两组团体，STARSHIP 或许正带著愉悦的微笑，观看这场幸福的家族内战。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻