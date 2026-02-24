IVE回归和师妹KiiiKiii重叠恐受影响？安兪真高情商回应，收获不少好评！

以新专辑《REVIVE+》回归的人气女团 IVE 成员 安俞真，提到了与师妹团 KiiiKiii 活动时期重叠一事。

23日，在首尔市广津区 YES24 Live Hall 举行了 IVE 第二张正规专辑《REVIVE+》的回归 Showcase。



《REVIVE+》是一张将 IVE 过去以「我」为中心展开的叙事，扩展至「我们」视角的专辑。专辑共收录12首歌曲，包括成员亲自参与作词的收录曲，展现出了多元的音乐风格。她们表示，将透过这张专辑，不仅证明至今累积的音乐成长，也会明确展现未来能走到多远。



本次专辑收录双主打歌〈BLACKHOLE〉、〈BANG BANG〉，以及〈Hush〉、〈Stuck In Your Head〉、〈Fireworks〉、〈HOT COFFEE〉等歌曲，同时包含成员个人Solo曲：张员瑛〈8〉、秋天〈Odd〉、李瑞〈Super ICY〉、Liz〈Unreal〉、Rei〈In Your Heart〉、安俞真〈Force〉，共12首作品。



在IVE回归前，同公司后辈团体KiiiKiii曾以〈404 (New Era)〉活动并获得热烈喜爱。



对此，安俞真表示：「能在回归时与优秀的艺人们竞争，本身就是一种荣幸。能与同公司的家人KiiiKiii一起受到喜爱，我感到很开心。之前透过综艺拍摄建立了交情，彼此也给予很多应援。」



俞真补充道：「希望这会是一张不受其他艺人影响，能够靠自身实力证明自己的专辑。」

另外，IVE第二张正规专辑《REVIVE+》已於昨晚6点透过各大线上与线下平台发行。

