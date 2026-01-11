190cm男神的「比矮」大战！边佑锡、李彩玟同框互指「你更高」，网笑：长颈鹿的世界好难懂

演员边佑锡、李彩玟都是韩娱圈「又高又帅」的代表人物，两人见面的话题竟然是争相「比矮」，真的是十分罕见的对话XD

边佑锡和李彩玟同属 VARO 娱乐，经纪公司官方帐号昨日公开了两人去年底出席「2025 MBC演技大赏」的幕后花絮。 影片中，边佑锡一见到后辈李彩玟便开启调皮模式，开玩笑说：「我看你的时候都要抬头耶，而且不是只抬一点点，是要抬到这~么高！」让李彩玟一脸荒唐地笑回：「这像话吗？」边佑锡还煞有其事地坚称：「我觉得我们至少差了3公分！」



李彩玟随即试图反击，指出边佑锡是因为只穿运动鞋才有错觉，并喊冤：「我看你的时候也要抬头。」然而边佑锡丝毫不退让，继续补刀：「你明明就在俯视我！我现在感受到的视线就是向下的啊。」最后两人笑著拥抱道别，互祝新年快乐，展现了温馨的同门情谊。



最幽默的是，影片后制组还在结尾加上「两只长颈鹿互相鞠躬」的动画，调侃这是「自称 187cm 与他称 190cm 的对话」XD



事实上，边佑锡曾在采访中亲口认证准确身高为 190.3公分，而李彩玟也曾公开体检照，数据显示为 190.2公分。 虽然理论上仅差了极微小的 0.1公分，但两人的「高度互谦」已让粉丝笑翻。 （俗话说眼见为实，小编还是更想看到二人更多同框画面XD）





韩国网友纷纷留言：「这种争议只会出现在长颈鹿的世界里」、「第一次见到互指对方比较高的情况」、「果然长得高又帅的人，个性也很好」、「兴奋的边佑锡跟感到荒唐的李彩玟，两个都好可爱喔」、「 边佑锡平常都被朱宇宰取笑个子高，现在换他这样逗李彩玟，看来他真的很开心哈哈」、「养眼的画面，希望能多同框！」。

目前，两位男神皆处於事业巅峰。 边佑锡和IU合作的新剧《21世纪大君夫人》拍摄已进入尾声，预计4月开播，随后将投入《我独自升级》真人版拍摄; 李彩玟去年凭《暴君的厨师》爆红，新作《现金英雄》最近也在Netflix热播，已收到多达30个剧本的邀约，正在挑选新作。





▽相关对话从1分20秒开始：



