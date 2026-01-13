Danielle开通SNS久违露面！泪洒直播首谈近况：「曾为NewJeans合体战斗到最后，现在才是开始」

女团 NewJeans 成员 Danielle 在解除与 ADOR 的专属合约后，首度直接与粉丝进行沟通。 她在直播过程中多次落泪、回忆与粉丝在一起的瞬间，透露曾为留在NewJeans而努力到最后，并强调：「心里的一角永远都有 NewJeans。」

■ 感谢粉丝守护，深情流露「曾为合体战斗到最后」

Danielle 於 12 日下午透过新开通的个人 Instagram 与 YouTube 进行直播。 她穿著米色针织衫现身，一开场就哽咽地说：「你好，Bunnies（粉丝名）。 居然已经想哭了。」Danielle回顾这段时间，感慨说：「我学到了很多，也必须守护很多。 看待家人和世界的眼光都发生了改变。」

她向守候已久的粉丝表达谢意，回顾一路以来的点滴，哽咽道：「当我想起 Bunnies，最先想到的是眼神。 在舞台上见面的瞬间，我们的第一次舞台，音乐开始前的寂静，即便音乐结束，心也连接在一起的感觉。 这份感觉默默支持著现在的我。」



Danielle 在这段时间旅行和聆听、学习保持静止，表示：「我在陌生的天空下重新找回了自己，也将要对 Bunnies 说的话珍藏在心里，希望有一天你们能看到我写给大家的信。」

Danielle 坦率地吐露了对 NewJeans 成员们的情谊，她强调：「我能明确告诉大家的是，为了能和成员们在一起，我战斗到了最后。 我心里的一角永远有著 NewJeans。 即使身处稍微不同的位置，我依然相信我们是心意相通的同一个 Bunnies、同一个家庭。」

她补充道：「这不是结束，而是开始。 在未来的日子里，无论是透过音乐、沈默还是微小的瞬间，我都想真诚地与大家分享。」直播最后，她祝福粉丝每一天都健康、充满光芒，并以一句 「This is only the beginning（这仅仅是开始）」 结束了直播。



■ 避谈法律纠纷：时机成熟会亲自说明

关於与ADOR的官司，Danielle 则语带保留：「目前还有许多情况正在整理中，待时机成熟，我会亲自说明大家好奇的所有内容，包括诉讼。」

此前，Danielle 在与 ADOR 的「专属合约效力确认诉讼」中败诉后，表达了回归组合活动的意愿。 但 ADOR 於上个月向其通报解除专属合约，并针对造成 NewJeans 活动阻碍的责任，向 Danielle 及其家人、前 ADOR 代表闵熙珍提起高达 430 亿韩元的损害赔偿请求诉讼。

Danielle 方表示，此次直播仅是为了与粉丝进行沟通，与诉讼无关。



