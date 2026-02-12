时光冻结！24年前孙艺真、文瑾莹「未加工美貌」照片流出引爆回忆杀！

近日一张2002年电影《向左爱向右爱》（又译《向左爱向右爱》）首映会的合照在韩国论坛疯传，画面中并肩而坐的正是当时年仅20岁的孙艺真与14岁的文瑾莹！两人青涩透亮的脸庞与现在几乎无差别，让网友惊叹：「时间对女神太仁慈了」「这根本是昨天拍的吧？ 」

孙艺真1999年以广告《手捧花的男人》出道，2001年凭电视剧《美味关系》打开知名度，随后在电影《向左爱向右爱》中饰演「秀仁」一角，以清纯气息成为「初代国民初恋」代表。 该角色也被视为她新人时期的形象标志，后续透过《缘起不灭》、《脑海中的橡皮擦》及电视剧《夏日香气》迅速跃升顶级演员。



文瑾莹1999年以童星出道，2000年在KBS《蓝色生死恋》中饰演宋慧乔童年时期崭露头角，於《向左爱向右爱》则饰演暗恋男主角的妹妹「芝润」，细腻演技获好评。 此后透过《蔷花红莲》、《幼齿老婆Oh My God》、《舞动真爱》等作品夯实「国民妹妹」封号。



电影《向左爱向右爱》由车太铉、孙艺真及已故演员李恩珠主演，以三人间微妙交错的情感叙事成为经典文艺片，更是李恩珠少数留存於世的代表作之一。 电影OST阵容华丽，尹钟信、柳敏、成始璄、Rich、朴容俊等参与演唱，车太铉更献声包含结尾曲《不知道吗》在内的两首歌。 特别收录的Part.2演奏曲中，还珍藏孙艺真演唱的《我在寻找的孩子》及李恩珠亲自弹奏的主题曲。

这张24年前的照片，不仅是两位女神青春岁月的见证，更被韩媒形容为「一个时代的起点纪录」。 网友感动直呼：「看到照片彷佛听到OST前奏响起」、「那时候的她们，眼里有整个宇宙的星星啊」、「纯天然美女，认证完毕」、「美爆了」、「仙女就是这样的吧」、「24年过去了，变老的只有我」等。

