《换乘恋爱4》朴贤智首曝幕后真相：录制才知「只有我一人带两位前任」！与赵有植只是好姐弟，不是情侣

24日，朴贤智在自己的 YouTube 频道上传 Q&A 影片，亲自回答粉丝提问。她透露，关於《换乘恋爱4》的出演过程与邀约细节，她其实不完全清楚：「谁申请邀请我，我也无法确定，制作组不会说明这个过程。」

她回忆，最初是透过 IG 私讯联络她，但自己并非经常经营社群，也没有大量粉丝，起初甚至忽略讯息。后来制作组透过留言请她确认，她才意识到可能是有人推荐她参加，但具体原因仍不得而知。

对於录制前的见面，朴贤智说：「去现场前会被问到所有恋爱经历，直到录制前，连节目中的对象是谁都不知道。」而本季中，她的两位前任成百贤和申胜勇也一同参与，当时播出后引发热烈讨论。她坦言，自己是在第三次见面时才得知会和两位对象一起出演：「制作组说前任们都想参加，觉得我很有魅力才想让我一起参加，但会有两位对象，我当时才知道。」



拍摄当下，她心情相当复杂：「我心里有明确的人，以为只会和他一起出现，但实际情况不是，所以很担心。看到想重逢的人出现，我也觉得应该参加。」她还说，最担心的是「会不会只有我一个人面对两个对象」，后来发现果真如此，让她在日本时感到相当挫折。



这段幕后被曝光后，网友纷纷留言：「至少应该让贤智知道是2名 X 啊」、「贤智真是佛心」、「制作组居然一直不说」、「制作组真的太坏了... 到最后还是 X 2名贤智不说这些，从一开始就跳过编辑和叙事，只想著照顾多巴胺，所以贤智成爲牺牲品ㅜㅜ」、「完全就是出演诈骗啊」等，对制作组提出批评。

对此，朴贤智在影片留言中澄清，对於两位前任的出演，她是有选择权并同意参与的，强调「制作组从未强迫或施加压力」，并表示「至今仍与 PD、作家保持良好关系」，同时请大家避免因误解或猜测而批评。

而在节目中，她和赵有植发展出感情线，最终成功「换乘」，成为最终情侣。被问及两人是否为现实情侣时，朴贤智表示：「只是作为好的姐姐和弟弟相处得很好。」



