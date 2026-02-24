演艺圈 3 大「话痨」男神聚齐！金南佶、朱智勋、尹敬浩合体《藉口GO》，刘在锡恐遇职业生涯最强对手

这组合光想耳膜就隐隐作痛！据多位电视界人士於 23 日透露，演艺圈公认的「爱聊天狂人（Too Much Talker）」演员金南佶、朱智勋与尹敬浩，确定出演刘在锡的网路综艺节目《藉口GO》，并已在近期完成录制。

据悉，当这三位以「多嘴」闻名的演艺圈佼佼者遇上国民 MC 刘在锡，录影现场全程毫无冷场、话题满点，谈话密集让人完全没有喘息的空间。

谁才是最强「话王」？ 三大男神争相让位

这三位演员被公认为演艺圈「话痨」TOP 3，有趣的是，私底下却在互相谦让，试图将「第一多话」的宝座推给对方。

尹敬浩外号是「点到为止」，曾爆料自己在聚会时通常只是倾听者，并指称「金南佶才是话最多的人」，还吐槽朱智勋总爱打断他：「当我说话时，（朱智勋）会一直喊『哥、哥、哥，我那种懂心情』然后制止我继续说下去。」



曾创下单场粉丝见面会聊足 5 小时纪录的金南佶，则反酸尹敬浩对自我认知有误，指责他「一次性地扭曲了记忆与记录」。 金南佶更豪气宣称：「我要干脆办一场整天的见面会，要像 PSY 大哥那样，证明用『谈话』也能达到那种境界。」



朱智勋因为爱讲话而被戏称为「朱大嘴」，曾在某个网路综艺中坦言：「论聊天真的赢不了金南佶，不过尹敬浩还算是在常识范围内。」



金南佶曾发愿要和朱智勋、尹敬浩合作制作一个企划，来鉴定「谁才是真正的话王」，如今这个梦想终於在《藉口GO》实现了。

百集特辑挑战「100 分钟不中断碎念」

《藉口GO》所属YouTube频道「뜬뜬 DdeunDdeun」随即官宣，第 100 回特辑邀请了这三位「韩国公认话最多的演员 TOP 3」，还用上了「名师邀请」的标题，大家「聊好聊满」整整 100 分钟，节目将在3月14日隆重公开。



网友热议：光看名单耳朵就流血了

消息一出，韩网友立即表示期待度爆表：「感觉100分钟根本不够他们聊，应该每个人各给 100 分钟」、「刘大神可能连 10 分钟都插不上话」、「这是什么神仙组合，刘在锡的耳朵这次真的要流血（被吵死）了」、「演员界的『脱口秀三剑客』终於要现身了，想到耳朵快要流血就觉得好兴奋喔...」XD

