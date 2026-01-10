《亲爱的X》后再掀话题！黄寅烨特别出演《人类X九尾狐》：首度挑战反派＋与全智贤＆池昌旭对戏！

《人类X九尾狐》由全智贤和池昌旭主演！还有黄寅烨特别出演，光是演员阵容就已经让人期待值爆表！

据韩媒 YTN Star 报导，黄寅烨将特别出演 JTBC 新剧《人类X九尾狐》。这将是他首次挑战反派角色，预计将剧情的紧张感提升到最高，并展现全新的演技变身。



《人类X九尾狐》讲述迷惑人类的九尾狐与吸引妖怪的人类，在命运交错的奇幻世界中展开浪漫喜剧故事。全智贤饰演韩国娱乐圈的国民女神「具子红」，她同时也是活了2000年的九尾狐；当她遇到人类「崔锡」后，生活开始出现意想不到的变化。池昌旭饰演「崔锡」，他身兼巫师与博物馆馆长的身份，面对闯入自己领地的九尾狐，不仅毫不畏惧，还对她产生了神秘的兴趣。



黄寅烨将在剧中与他们展开精彩对手戏，究竟会碰撞出怎样的火花，也成为观众关注的焦点。值得一提的是，他过去曾与池昌旭在《魔幻之音》中合作，这次再度同台，也被视为本剧的重要看点之一。



黄寅烨在2017年以模特儿身分出道，2018年透过网路剧《WHY：你被恋人甩的真正理由》正式展开演员活动。此后陆续出演《朝鲜浪漫喜剧—绿豆传》、《重回18岁》、《女神降临》、《魔幻之音》、《为何是吴秀才》以及《偶然成为家人》等多部作品，逐步累积实力，展现稳定且具成长性的演技。

其中，他在2020年播出的《女神降临》中饰演拥有反转魅力的「韩书竣」一角，人气迅速攀升，成功打开全球知名度。去年特别出演《亲爱的X》，他化身偶像出身的顶级男演员「许仁江」，与白雅珍（金裕贞 饰）展开精彩对手戏，尽管角色结局略显悲伤，但短暂登场仍展现强烈存在感，令人印象深刻。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻