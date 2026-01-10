韩国制作公司期待中国市场：「限韩令放宽，韩剧竞争力不如以往，但将成为摆脱依赖Netflix的机会」

随著中国国家主席习近平提及将逐步放宽限制韩流的「限韩令」消息曝光，韩国国内娱乐产业的期待感正在升高，韩媒TVDaily也访问了三家制作公司的代表看法。

总统李在明於 7 日在中国上海举行的记者会上转述：「习近平主席就（限韩令）表示，『三尺厚的冰不是一次冻成的，又怎么可能一下子全融？果实成熟时自然会掉落。』」发言人姜裕贞也表示：「我们同意在双方都能接受的领域，在共同理解的基础上推进深入讨论，以扩大文化和内容交流。」



自 2016 年限韩令启动后，韩国制作公司因被迫中断视为「摇钱树」的中国市场拓展而陷入重大困境。恰逢全球 OTT 平台 Netflix 进入市场，成为进军全球的新通道，但同时也造成市场失衡，让韩国制作公司对 Netflix 的依赖逐渐固化。在此期间，Netflix 的影响力已超越传统媒体，甚至凌驾於顶级演员之上。





在艰困的内需市场中，韩国制作公司只能苦撑度日。那么，这次提及「限韩令逐步、阶段性放宽」的韩中高峰会，将为韩国制作市场带来什么样的变化？媒体访问了 3 位戏剧制作公司代表。由於「限韩令」具有政治敏感性，应要求，公司名称与姓名皆采匿名处理。

制作公司 A 代表

「这是开拓新销路的机会，但韩剧不如以往的竞争力令人担忧」



「中国从未正式承认启动『限韩令』，所以我不认为会出现剧烈变化。但能够打开突破口本身就很重要。内容制作产业高度依赖海外出口，能营造这样的氛围本身就是好事。说实话，目前国内制作市场真的非常艰困，不只制作公司，连电视台与顶级演员都得看 Netflix 的脸色。制作费、出演费等所有活动空间几乎都掌握在 Netflix 手中。即使韩国制作公司只是 IP 提供者，有时也会感到相当无力。

在这样的情况下，如果中国市场重新开放，没有制作公司会不高兴。尤其制作公司能够不再只与单一、握有庞大权力的投资方直接交易，而是以联盟形式合作，进而防止价格联合垄断。虽然尚未有任何定案，但至少突破口被打开，这点值得庆幸。不过，也不可能再出现像过去那样中国方面一句『要多少钱？』的无条件投资。限韩令之前，韩中之间的制作技术差距很大，但现在中国的制作技术已经更为领先，AI 技术亦是如此。因此即使市场开放，韩剧是否仍具备过往的竞争力，这才是问题所在。尽管如此，正如在 Netflix 上所证明的，韩剧仍保有相当不错的品质。中国市场开放，无论如何都将成为一个正向的机会，这点是确定的。」

制作公司 B 代表

「会有所改变，但不会回到限韩令之前」



「在还不清楚中国市场会以什么方式、开放到什么程度的情况下，无法妄下定论，但我认为一定会有些变化。关键在於，限韩令期间，中国戏剧市场已自行大幅成长。即使市场开放，韩剧要再现限韩令前的影响力并不容易。当时中国对韩剧的品质评价相当高，但如今他们也成长许多。限韩令之前的合作计画多以韩国为主导，但未来会采取什么模式仍是未知数。就我个人来看，即便限韩令放宽，戏剧可能会是最晚开放的领域，反而是 K-pop 最有可能率先解禁。戏剧即使现在开始准备，也需要 1～2 年时间。然而目前内需市场不佳，中国开放也未获明确承诺，韩国戏剧制作公司不太可能立刻以中国市场为目标行动。不过，中国市场规模庞大，光是出现『稍微松动了』的期待感，本身就已经足够。」

制作公司代表 C 代表

「对萎缩的内需市场是机会，但目前仍以观望为主」



「国内电影与戏剧制作市场已经高度萎缩，在几乎看不到突破口的情况下，能够营造出与中国和解的氛围，本身就是正面讯号。但大多数国内制作公司仍采取『观望』态度。即便中国市场重新开放，真正认为能再度掀起过去那种韩流热潮的人并不多。限韩令实施后已过了很长一段时间，中国内容制作技术也大幅提升。虽然和解氛围令人振奋，但这次会谈究竟要如何与实际市场接轨，仍不得而知。是否能重新打开出口通路？是否能直接获得中国投资？目前都无法确认。再加上中国市场受政治情势影响大，变动性高，过去在结果出现前就遭遇挫折的投资者与制作人不在少数。因此，现在就以中国市场为前提来制作内容仍言之过早。归根究柢，关键仍在於内容竞争力。若这个庞大的市场重新开放，无疑将成为一个让产业喘口气的机会。」

