《親愛的X》後再掀話題！黃寅燁特別出演《人類X九尾狐》：首度挑戰反派＋與全智賢＆池昌旭對戲！

《人類X九尾狐》由全智賢和池昌旭主演！還有黃寅燁特別出演，光是演員陣容就已經讓人期待值爆表！

據韓媒 YTN Star 報導，黃寅燁將特別出演 JTBC 新劇《人類X九尾狐》。這將是他首次挑戰反派角色，預計將劇情的緊張感提升到最高，並展現全新的演技變身。



《人類X九尾狐》講述迷惑人類的九尾狐與吸引妖怪的人類，在命運交錯的奇幻世界中展開浪漫喜劇故事。全智賢飾演韓國娛樂圈的國民女神「具子紅」，她同時也是活了2000年的九尾狐；當她遇到人類「崔錫」後，生活開始出現意想不到的變化。池昌旭飾演「崔錫」，他身兼巫師與博物館館長的身份，面對闖入自己領地的九尾狐，不僅毫不畏懼，還對她產生了神秘的興趣。



黃寅燁將在劇中與他們展開精彩對手戲，究竟會碰撞出怎樣的火花，也成為觀眾關注的焦點。值得一提的是，他過去曾與池昌旭在《魔幻之音》中合作，這次再度同台，也被視為本劇的重要看點之一。



黃寅燁在2017年以模特兒身分出道，2018年透過網路劇《WHY：你被戀人甩的真正理由》正式展開演員活動。此後陸續出演《朝鮮浪漫喜劇—綠豆傳》、《重回18歲》、《女神降臨》、《魔幻之音》、《為何是吳秀才》以及《偶然成為家人》等多部作品，逐步累積實力，展現穩定且具成長性的演技。

其中，他在2020年播出的《女神降臨》中飾演擁有反轉魅力的「韓書竣」一角，人氣迅速攀升，成功打開全球知名度。去年特別出演《親愛的X》，他化身偶像出身的頂級男演員「許仁江」，與白雅珍（金裕貞 飾）展開精彩對手戲，儘管角色結局略顯悲傷，但短暫登場仍展現強烈存在感，令人印象深刻。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞