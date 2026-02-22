44岁全智贤公开「冻龄作息」！清晨6点运动＋饮食管理关键习惯曝光

从2013年SBS《来自星星的你》再到2025年Disney+《暴风圈》，已经44岁的全智贤的外型依旧维持得非常好，究竟她是怎么办到的呢？

去年11月，YouTube网路节目《学习王真天才洪真庆》公开了一段影片，标题为「YouTube首次出演，全智贤首次公开从出道到结婚的人生全记录」。



当天，全智贤与洪真庆、张英兰、李智惠一起以「电子姊妹」设定演出情境剧。主持人南昌熙问她：「平常喜欢做什么运动？」

全智贤回答：「我会跑步，最近也开始打拳击。每天早上大约六点起床后一定会先运动再开始一天。我有跟家人说，只要能让我运动，其他什么都行。」她接著说：「其实年轻时运动是为了减重，但随著年纪增长，越来越能体会运动的重要性。」



此外，她也谈到饮食管理的重要性。全智贤表示：「最需要小心的就是饮食。我习惯空腹运动，午餐会吃得比较晚。因为吃完早餐再运动很吃力，所以尽量把第一餐延后到中午。」

她补充说：「午餐主要吃蛋白质类食物，比如鸡蛋、酪梨、蔬菜，如果想多吃一点，就会加上希腊优格。我不是完全不吃碳水化合物，只是会想著『我是个能吃自己想吃东西的人』，但同时也会意识到要吃对身体好的食物。若有午餐聚会，就会多吃一点。」



李智惠问她：「那鸡爪、牛肠这类食物也吃吗？」全智贤笑说：「我不太喜欢吃辣的，所以像鸡爪那种的不太碰。大概下午五点会吃一般的晚餐。晚上体力会下降，所以大约十一点就睡觉了，也几乎不喝酒。」



PS：可信度看起来是蛮高的，只是...臣妾我做不到啊！！！！女神不愧是女神～真的很佩服她。

