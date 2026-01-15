秀智「后宫」再添新成员！继李洙赫后，池昌旭也有望特别出演《女皇的后宫们》，养眼阵容引发期待！

这画面光想就超养眼！已经开始期待《女皇的后宫们》的豪华出演阵容了～

今日（15日）据韩媒报导，池昌旭将特别出演《女皇的后宫们》。虽然是以特别出演身份登场，但预计戏份不少，将展现重要的存在感，也为剧情增添亮点。



《女皇的后宫们》改编网路小说，讲述塔利欧帝国的女皇帝拉蒂尔爲了保住皇帝的位置，让男人后宫们加入而展开的宫廷罗曼史幻想剧。从2020年3月到2023年6月，连载的网路小说不仅累计下载量达到2140万以上，不仅在韩国国内大受欢迎，也在海外拥有广泛粉丝群。该剧将由曾执导《孤单又灿烂的神－鬼怪》、《阳光先生》及《Sweet Home》系列的李应福导演执导，《恋人》的黄真英担任编剧，阵容非常厉害。



秀智收到饰演女主角「拉蒂尔」一角，还有李洙赫、申承浩、金湍、柳政厚等男演员将特别出演的消息也接连不断，使这部剧成为今年最值得期待的作品之一。究竟女皇的「后宫们」会有多养眼？她与后宫成员之间又会产生哪些化学反应，也成为剧迷们热切期待的焦点。



而池昌旭真的每年都非常努力啊！去年透过 Disney+《操控游戏》再度受到全球关注，今年作品满满：电影《群体》、Netflix《丑闻》、Disney+《Merry Berry Love》，还有 JTBC《人类X九尾狐》。这次又有望特别出演《女皇的后宫们》，粉丝们最期待的就是，他会带来怎样的新面貌呢？



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻