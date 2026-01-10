时间也无法退烧的K-POP名曲：BTS〈春日〉Melon 年榜连续 9 年上榜，创下史上最长纪录

BTS 防弹少年团 在韩国代表性音源平台 Melon 再度写下全新的里程碑。

防弹少年团正规二辑改版专辑《You Never Walk Alone》的主打歌〈春日〉（Spring Day），登上 Melon 2025 年度排行榜第 77 名。



该曲自 2017 年 2 月发行以来，已连续 9 年进入年度排行榜，创下平台年度榜史上最长上榜纪录。这不只是某一时期的流行，而是长期获得音乐粉丝选择的结果。即使时间流逝，仍能维持共鸣的歌词与抒情旋律，被认为是这首歌持续受到喜爱的原因。



〈春日〉在 Melon 拥有多项象徵性纪录。该曲成为平台首支累积播放次数突破 10 亿次的歌曲，并在公开后约 7 年 11 个月期间停留於日榜之上，同时创下 Melon 历史上最长期进榜的纪录。



〈春日〉是一首结合 Brit-rock 感性与电子音效的另类嘻哈歌曲，由 RM 与 SUGA 将个人经验融入歌词中，RM 亦参与主要旋律的作曲。等待与疏远朋友重逢、并不放弃希望的温暖讯息，触动了全球听众的情感。



去年 10 月，美国音乐专业杂志《滚石》将〈春日〉选为「20 世纪最佳歌曲」第 37 名，为所有韩国歌曲中的最高名次。当时该媒体评价道：「在失落中绽放的复原与希望情感，传递出超越性的共鸣，并引领防弹少年团迈向世界舞台。这首歌展现了他们音乐所具备的强大凝聚力。」

此外，Melon 年度排行榜中，柾国的首支个人单曲〈Seven〉（feat. Latto）也名列第 60 位。该曲自 2023 年 7 月发表以来，已连续 3 年进入年度榜单，持续展现长期人气。



另一方面，防弹少年团将於 3 月 20 日发行第五张正规专辑，这也是他们时隔约 3 年 9 个月的完整体回归。新专辑共收录 14 首歌曲，每一首曲目都承载著他们在过去旅程中累积的情感与思考。



