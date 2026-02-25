最强王后转生「整顿」不良少年！《女高中生王后》确认翻拍长篇韩剧，网友敲碗赵怡贤、李在仁担任主演

「转生+爽快动作」的公式能否再次席卷全球？ 曾打造《黑暗荣耀》、《泪之女王》的韩国顶尖内容制作社 Studio Dragon 正式宣布，将把人气网路漫画 《女高中生王后》 改编为长篇电视剧，准备让观众体验最极致的「情绪价值」！

24 日，Studio Dragon 宣布已与漫画制作公司 Jaedam Media 签署企划开发合约。 这次合作不仅是继去年 CJ ENM 与 Jaedam 签署「漫改剧共同开发 MOU」后的重磅首发，更预示著一个全方位影像宇宙的诞生。

朝鲜最强剑客转世！用古武术「整顿」校园恶霸

原著网漫在 Naver Webtoon 连载期间便拥有超高热度，故事讲述朝鲜时代最强剑客兼王后「金清河」，转世后成了现代女高中生「朴多真」，凭藉著朝鲜第一的武术实力，在校园内痛快教训不良少女与恶霸，带给读者极大快感与情绪价值。



浪漫线强化！不只有动作，还要跨越时空的恋爱

Studio Dragon 透露，剧版在保留原著核心的「爽感动作」元素的同时，还会大幅强化横跨古代朝鲜与现代的浪漫爱情元素，进一步提升戏剧张力。



【韩网提名】李在仁、赵怡贤成女主角大热！

消息一出，韩网已掀起疯狂的「虚拟选角」大战！目前呼声最高的人选之一是赵怡贤，她在《机智医生生活》与《僵尸校园》中累积了极高的人气，其甜美外型下爆发出的狠劲，被网友指名最适合出演「朴多真」的反差感。





另一位则是李在仁，她是童星出身、演艺资历扎实，在《未知的首尔》饰演童年李宝英展现惊人灵气，被认为能完美消化「冷静又强大」的王后气场。





打破传统模式：开拍即预告「影视宇宙」化

不同於过往等剧集大红才发展周边，Studio Dragon 这次野心十足，在企划初期就同步研议电影、动画等多元领域。 官方说明：「这次在开发阶段就考虑多样影像形式，力求开发速度与 IP 广度的最大化。」

