【推剧速报】2026韩剧天花板阵容！IU、宋慧乔、孙艺真携手男神边佑锡、孔刘、池昌旭回归，这几部必追清单请收好

2026年韩剧战场简直是神仙打架！从IU、边佑锡的《21世纪大君夫人》，到宋慧乔、孔刘的《慢慢地，强烈地》，再加上申敏儿、朱智勋的《再婚皇后》、秀智&金宣虎《魅惑》，以及孙艺真、池昌旭的《丑闻》—— 部部都是顶级卡司，看来K-content热潮又要被推到新高度啦！以下为各位盘点最受期待的5部大作，快加入追剧清单吧！

IU × 边佑锡《21世纪大君夫人》→ 现代版《宫》来袭！

首先引爆话题的就是预计今年4月在MBC播出的《21世纪大君夫人》！故事设定在21世纪实行君主立宪制的韩国，讲述什么都有、唯独因为平民身份而烦恼的财阀女「成熙珠」（IU 饰），与身为王子却一无所有的「李莞大君」（边佑锡 饰），两人跨越级阶的浪漫故事。 光是「大君」设定+MBC播出，就让人瞬间联想到经典漫改剧《宫》啊。



这部被视为2026年最强期待作，主演IU去年凭《苦尽柑来遇见你》横扫颁奖典礼，边佑锡也在《背著善财跑》后首度回归小萤幕，两人将上演一场反抗命运的爱情，光看颜值搭配就觉得画面会美到像一幅画！



宋慧乔 × 孔刘《慢慢地，强烈地》→ Netflix时代剧王炸组合

宋慧乔与孔刘主演的Netflix新剧《慢慢地，强烈地》，以1960-80年代韩国演艺圈为背景，描写一群怀抱梦想、不惜一切向上爬的年轻人成长史。 从企划阶段就因「宋孔配」加上数百亿韩元制作费，被业界视为年度BLOCKBUSTER（大轰动）！



更猛的是编剧正是王牌作家卢熙京！这是她继《他们的世界》、《那年冬天，风在吹》后，再度与宋慧乔合作。 卢熙京的作品一向以独特台词和角色魅力著称，加上Netflix以《尸战朝鲜》打开全球古装剧市场的经验，这次能否再为韩国时代剧突破国际天花板？ 绝对值得期待！

申敏儿 × 朱智勋 × 李钟硕《再婚皇后》→ Disney+奇幻史诗大作

Disney+今年也端出重磅作品《再婚皇后》，改编自同名人气小说、网漫，讲述完美皇后「娜菲尔」（申敏儿 饰）被皇帝「索本修」（朱智勋 饰）以爱上逃亡奴隶为由要求离婚，她果断答应，却提出要与西王国王子「海因里」（李钟硕 饰）再婚的许可，展开一段浪漫奇幻的宫廷史诗。



剧组决定保留原作中世纪欧洲风格的设定，而非现代改编，初期虽引发「会不会变成外国人音乐剧」的担忧，但剧照公开后口碑瞬间翻转！原作本身在海外就拥有坚实粉丝群，加上申敏儿、朱智勋、李钟硕、李世荣的钻石级阵容，被看好是继《MOVING》后Disney+的下一波爆款。

秀智 × 金宣虎《魅惑》→ 争议中逆袭的唯美时代罗曼史

原本由柳俊烈、韩韶禧主演的《魅惑》，经历换角风波后，最终由秀智与金宣虎接演，反而获得网友一片叫好！该剧改编自人气网漫，讲述1935年京城，受委托绘制神秘女子「宋贞华」（秀智 饰）肖像的画家「尹以浩」（金宣虎 饰），逐步揭开她隐藏半世纪秘密的故事。

拍摄期间虽有剧组被爆在济州岛乱丢垃圾、因中韩关系取消海外取景等争议，但随著制作方迅速道歉、以及秀智绝美剧照释出，焦点已重回作品本身。 导演由执导《观相大师：灭王风暴》、《The 8 Show》的韩在林担任，值得信赖！



孙艺真 × 池昌旭 × Nana《丑闻》→ Netflix大尺度古装情欲题材

最后是震撼弹级作品——电影《丑闻》改编成Netflix剧集，并由孙艺真、池昌旭主演！原电影因大胆情欲描写掀起话题，剧版将以「朝鲜男女相悦之事」为副标，讲述才华洋溢却被身份困住的「赵氏夫人」（孙艺真 饰），与朝鲜最强浪子「赵元」（池昌旭 饰）之间危险又放肆的爱情游戏，以及被卷入其中的女子「熙姸」（Nana 饰）的故事。

这是孙艺真继《三十九》后时隔4年回归，也是她首次挑战如此破格角色; 池昌旭则扮演玩世不恭的风流才子，两人化学反应令人期待。 Nana则饰演坚守贞节、却被赵元动摇内心的寡妇，复杂心理战将成为看点。



整体来看，2026重磅大作几乎被Netflix、Disney+等全球OTT包办，反映韩剧制作确实倾向国际平台。 不过像《21世纪大君夫人》这样的地面波作品依然存在，能否在OTT强势压境下杀出收视血路？ 2026年的韩剧版图究竟谁主沉浮，我们拭目以待！

