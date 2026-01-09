太妍确定续约SM娱乐！出道至今 19 年不变的信任，音乐旅程将再写新篇章

少女时代 成员 太妍 将与 SM 娱乐延续 19 年的合作关系，消息一出立刻引发大众关注。

今天（9日），所属公司 SM 表示：「我们已与太妍续约。」太妍 於 2007 年以 K-pop 传奇女团 少女时代 成员身分出道，并自 2015 年起正式展开 Solo 活动，成为备受喜爱且独具一格的实力派歌手。SM 在这 19 年的历程中一路相伴、给予支持，双方此次再度签约，也再次确认了彼此深厚的信任。



尤其太妍推出过〈I〉、〈Why〉、〈四季〉、〈火花〉、〈INVU〉、〈To. X〉...等多首热门歌曲奠定了「信听女王」的地位。不仅音源与专辑接连创下佳绩，近期更迎来 Solo 出道 10 周年，推出首张精选合辑《Panorama : The Best of TAEYEON》（Panorama：太妍精选辑），为至今的音乐旅程留下具有意义的纪念，也让人更加期待她未来的活动。



SM 表示：「我们很高兴能再次与太妍合作，并在此基础上，进一步巩固我们与这位珍贵艺人多年来建立的信任和情谊。我们将继续提供全方位的支持，让太妍作为国际艺人绽放更加耀眼的光芒。」



