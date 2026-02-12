IU 痛击 96 名恶意评论网友，最新造谣「IU 是间谍」的恶评者下场惨了！

人气歌手兼演员 IU 持续对恶评者采取强硬应对，所属公司 EDAM娱乐 公开了针对撰写毁谤、侮辱、散布虚假事实、恶意中伤、性骚扰等恶性贴文者的法律应对结果与进行情况。

公司列出共96名恶评者的帐号，并公开对他们所下达的法律处分与判决。官方表示：「自上次公告后，已下达的判决或处分包括罚金7件、罚金并命令完成性暴力治疗课程1件、附带教育条件的缓起诉3件，以及有期徒刑缓刑并接受保护观察1件。」



IU 方面表示：「在首次提告后，仍持续撰写恶性贴文者已追加提告，且这些案件并非简易命令，而是进入正式审判程序。」并强调目前仍持续对追加的恶性贴文采取法律措施。

此外，针对散布 IU 虚假谣言的网友判决结果也一并公开。法院对於提出「间谍」疑云并发布超过29篇虚假贴文的网友，判处500万韩元罚金；而反覆发布涉犯罪谣言、国籍相关虚假传闻及性骚扰贴文者，则被判处有期徒刑10个月、缓刑2年。

同时，IU 针对以侵犯著作权为由提出检举的网友，以及散布抄袭疑云者所提起的精神损害赔偿诉讼中，已全数胜诉，将获得3,000万韩元的赔偿金。

公司也说明尚未宣判案件的法律应对情况。目前，对发布假新闻与抹黑内容的「网路爆料帐号」提起的刑事告诉仍在调查阶段；至於在海外网站发布恶性贴文的作者，则已提起民事诉讼，并透过美国法院进行身分确认程序。

EDAM娱乐强调，公司正透过常态性监控网路恶性贴文来搜集证据，并表示：「未来也将持续对所有侵犯所属艺人名誉与人格权，甚至威胁人身安全的非法行为，采取强硬法律应对。」

IU 方面也强调，对於侵犯艺人及家人私生活，或威胁人身安全的非法行为，同样会严正处理。公司呼吁：「请务必避免任何接近或前往艺人、家人与相关人士身边的行为。」



另一方面，IU 曾於2024年11月对约180名恶评者采取法律行动。当时她以散布虚假事实、死亡威胁、性骚扰、非法合成物制作与流通等嫌疑，对180人提告。

IU 对此表示：「像是『长得丑、唱歌不好、演技也不好』这种反应属於个人看法，可以接受。但若说我做了根本没做过的事，我认为就需要制裁了。希望大家适可而止。」

