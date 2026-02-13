边佑锡北京狂嗑麻辣锅，嘴唇肿到 2 倍厚！粉丝笑翻：「激辣嘟嘟唇」太犯规

边佑锡平日对饮食管理极为严苛，却对火锅情有独钟。 继先前来台连跑两家火锅店朝圣后，近日他赴北京出席时尚品牌开幕活动，再度被捕捉到疯狂嗑锅的身影。 欧巴还公开了独家鸳鸯锅吃法，嘴巴肿起来也超可爱XD

在品牌活动现场，边佑锡以全黑细条纹西装内搭烈焰红上衣亮相，散发出都市精英气场; 私人行程则换上连帽上衣搭配比尼帽，瞬间切换回纯真「少年感」模式。







活动后，边佑锡一行人直奔北京火锅店。 自认无辣不欢的他，甚至坦言自己吃火锅的灵魂就是辣椒酱！他更在席间大方分享个人专属的吃锅黄金准则：「白汤涮蔬菜、红汤涮肉」，认为这样才能兼顾清爽与浓郁。 有趣的是，原本嘴唇就相当饱满的他，被麻辣重口味刺激后，嘴唇直接「肿」成两倍厚，但他完全不顾形象，依旧吃到停不下来。

用餐前：



用餐后：



在《背著善宰跑》人气飓风后时隔两年，边佑锡终於要携最新主演作品回归！由他与 IU（李知恩） 领衔主演的MBC全新金土剧《21世纪大君夫人》将在4月开播，背景设定在「21世纪君主立宪制」的韩国，剧情描述一位虽然拥有一切、却因身分仅是「平民」而感到烦躁的财阀女，与一位身为国王之子、 却注定无法拥有任何东西的忧郁男人，两人一起突破身份、共同开创命运的爱情故事。



