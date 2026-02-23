《恩爱的盗贼大人》文相敏首度主演地上波电视剧：「亲身感受到妈妈观众们的喜爱」

由南志铉与文相敏所主演的KBS2青春历史电视剧《恩爱的盗贼大人》昨日2月22日播出完美最终回，送给观众们一个幸福圆满的结局。两人克服种种困难以及身分阶级后终於走在一起，最终回的收视率更冲高到7.6％，刷新自身纪录。首度主演地上波作品的文相敏也传达终映感想。

《恩爱的盗贼大人》剧情描述一位出身为奴婢阶级的女子洪恩祖（南志铉饰），时常在夜里戴上面具劫富济贫，而一位被迫远离朝廷的大君（文相敏饰）则追捕著这位盗贼，大君除了爱上了这位女子，两人甚至上演了灵魂交换的戏码，相互救赎之下也守护了百姓，两人的爱情也有了美好结局。剧中文相敏所饰演的道月大君，为了追求自己所爱而不顾世俗眼光，专情的表现则是让许多妈妈观众们非常喜爱。



文相敏在访谈中先是表达了自己对於《恩爱的盗贼大人》终映的不舍心情，这也是文相敏首度主演地上波电视台的作品，他谦虚表示没想过自己能够有这样的演出机会，还笑说自己是看了维基百科才知道，原来自己从没担任过地上波的男主角（之前的作品都在有线台或是OTT平台），也表示自己的作品将被更多人看到，与其说有压力，文相敏表示比压力更多的是开心的感觉。



令文相敏觉得更惊讶的是，很多好朋友的妈妈都有看他的演出，这段时间他持续明显地感受到，自己的确受到许多妈妈们的喜爱，他还曾思考妈妈们到底喜欢他哪一点，后来他自己笑著说，应该是自己看来「端正又聪明」让许多妈妈们喜欢吧？文相敏也表示很多妈妈观众们是透过这部作品第一次认识他，所以自己觉得之后要更加努力，让大家留下印象。



