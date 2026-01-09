朴恩斌＆车银优Netflix新剧《超能路人甲》首波剧照爆笑公开！「哈西大叔」崔代勋超抢镜～

Netflix 公开了由人气演员 朴恩斌 与 车银优 合作的全新韩剧《超能路人甲》（The Wonder Fools）的首波剧照，这是一部超能力喜剧动作冒险剧，设定於1999年末世论盛行的时代，讲述一群笨拙的平凡人意外获得超能力后，为保护市民和平挺身对抗恶势力的故事。



笑点＋超能力一次到位！



▼朴恩斌饰演行事风格无法预测的「殷彩妮」，是海成市公认的问题人物，意外卷入某个事件后突然拥有了超能力。



▼车银优饰演海成市特聘公务员「李运政」，一位缺乏社交技巧的首尔男子。上班时总是一板一眼，下班后却愿意与彩妮并肩作战，探究海成市连环失踪案的真相。



▼崔代勋饰演海成市的麻烦精「孙京勋」，林成宰则饰演超级冤大头「姜罗宾」。 这两个角色在与彩妮一同卷入事件后也意外获得了超能力，尽管他们的超能力存在缺陷，但依然和彩妮携手对抗反派。他们这样缺陷系超能力二人组的存在感完全藏不住！同时他们也与男女主成为此次公开的首波剧照中，最重要的四位主要角色，期待他们在剧里的有趣互动，带给观众们满满的欢乐。





▼金海淑饰演彩妮的奶奶，也是她唯一的亲人「金田福」。 她是海成市大名鼎鼎的「大手食堂」老板，拥有既华丽又黑暗的过去，令人感到好奇。



▼孙贤周饰演冷静而理智、隐藏著黑暗欲望的「河元道」，将为剧情增添紧张感。



《超能路人甲》从演员到制作团队都非常坚强华丽，由《非常律师禹英禑》、《浪漫医生金师傅3》的刘仁植导演执导，《鸡不可失》的许多仲编剧执笔，预定於2026的今年播出，一起期待吧！







Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻