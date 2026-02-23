朴敏英新剧《魔女之吻》变身黑暗女神！新角色设定是几乎不吃饭，现实中她甚至一天狂喝3公升水

在 tvN 全新浪漫惊悚剧《魔女之吻》（Siren）中，女主角朴敏英分享了自己挑战与以往形象截然不同角色的真实感想。

今天（23日）下午，《魔女之吻》透过线上直播举行发布会，现场由金哲圭导演，以及演员朴敏英、魏河俊、金正贤出席，分享作品中的相关故事。



《魔女之吻》讲述一名拥有令人无法抗拒魅力的保险诈欺嫌疑女子，以及怀疑她身边接连发生的死亡事件、并追查真相的男子之间的故事。



继《和我老公结婚吧》后，朴敏英时隔许久再度回归tvN戏剧，饰演神秘的艺术品拍卖师韩雪雅。她表示：「身边的人会开玩笑说我是『tvN的女儿』，但并不是因为频道才出演。这部作品本身的魅力非常强烈，是一部会让人长久反覆思考的戏。」

她接著说：「其实对我来说是非常大的挑战。我从未演过致命角色或出演过这类主题的作品，一直很担心『我能做到吗？』『能诠释这个女人的心理吗？』最初还曾婉拒，最后选择相信导演与演员们，所以决定尝试看看。」



她也提到：「这对我而言是一个全新的挑战，我很感激能参与这个项目，因为它体现了我的努力和劳动成果。 」

为了最大程度贴近韩雪雅的生活模式，她刻意调整作息：「这个角色几乎不吃饭。因为身边发生太多悲剧，回到家里只剩水和酒。」她表示自己一天喝约3公升的水来配合角色状态。



她补充说：「她在外总是展现专业形象，但独处时极度孤单，深受恐慌症困扰。（如果）体重增加会很奇怪。」为了维持俐落体态与阴暗氛围，她让自己保持在「黑暗状态」，结果看来确实有所帮助，也更加提升了观众对新作品的期待。

《魔女之吻》将於3月2日晚间8点50分（KST）首播。海外由Amazon Prime Video同日上线。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻